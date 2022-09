Santa Fe: descontarán los días de paro a los maestros

LEER MÁS: Santa Fe: docentes rechazaron oferta salarial y van al paro

Asimismo, en cuanto a los maestros públicos, aclaró: "No se van a liquidar los aumentos establecidos y se va a comenzar con los descuentos de los días no trabajados durante el mes de agosto de este 2022”. Dijo luego que la oferta de la Casa Gris "no va a sufrir modificación alguna".

Por último, el funcionario aseguró: “Las medidas de fuerza que se hayan dispuesto por parte del gremio docente Amsafe corren pura y exclusiva responsabilidad de quienes dispusieron y las llevan adelante. Tendrán que dar las explicaciones al conjunto de la sociedad, particularmente a los alumnos y los padres”.