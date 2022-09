Santa Fe: balearon el municipio de Villa Gobernador Gálvez

Los agresores serían dos sujetos que abrieron fuego contra la sede municipal desde una moto. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos. La secuencia del ataque habría quedado grabada en el sistema de cámaras de videovigilancia con que cuenta el edificio.

En el lugar se secuestraron siete vainas servidas de calibre 9 milímetros y dos plomos y que se trabaja sobre la grabaciones que obtuvieron las cámaras de video vigilancia. En esa secuencia, se puede observar a una moto que pasar por frente de la Municipalidad y que sus ocupantes efectúan varias detonaciones contra el inmueble.

Santa Fe Villa Gobernador Gálvez violencia municipalidad ataque 2

"Estamos dolidos, tristes y preocupados"

"Si no cortamos esta violencia trabajando entre todos, la situación va a ser peor”, afirmó este jueves el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, al hacer una primera evaluación sobre el ataque.

“Anoche estábamos en Buenos Aires con los intendentes en una reunión por los incendios en las islas y me enteré de esta triste noticia", contó Ricci en LT8, y añadió: "Es inexplicable lo que sucedió. Pasó una persona en moto, hizo un disparo contra la Municipalidad y otros tiros al aire. Así como sufrimos un tiroteo contra la Municipalidad, también tuvimos balaceras contra casas y comercios, extorsiones. Si no trabajamos seriamente todos juntos, esto no va a parar y estará cada peor”, subrayó Ricci.

Asimismo, señaló que no tenía sospechas sobre los motivos del ataque de anoche. “No hemos recibido llamadas, ni notas, entonces no podemos sospechar de nada. Fue un hombre que actuó solo y que usaba capucha. Tenemos cámaras que registraron toda la secuencia, al igual que el recorrido que hizo y hacia dónde huyó. Esa información se volcará todo a la Justicia para que se investigue”.

“No sé qué pueden buscar con este ataque. No hay una explicación. Las pintadas que le hicieron a Pablo Javkin tenían que ver con las quemas en las islas. En este caso, no hay un motivo. Estamos dolidos, tristes y preocupados, porque esto va en ascenso. Si no lo cortamos, y nos ponemos a trabajar todos juntos más allá de la política, esto será peor. La sociedad nos elige para tener mejor calidad de vida”, remarcó.

Ricci, quien viajó a la Ciudad de Buenos Aires para participar de un acto contra las quemas en las islas entrerrianas en el Obelisco, sostuvo que el ataque de anoche “tiene que marcar un antes y un después para todos", y enfatizó: "Tenemos que decir basta a la violencia. Y no sólo tiene que actuar la provincia, también debe hacerlo Nación”.

Por último, contó que el edificio tiene custodia policial de 7 a 13, durante el horario de atención al público. Consultado sobre a partir de hoy se redoblará la vigencia, el mandatario respondió: “No sé si se justifica tener una custodia nocturna. No se puede poner un policía por cada persona amenazada. Más que poner custodia, hay que ponerse a trabajar, a investigar y a poner gente presa. Ese es el camino”.

Fuente: La Capital