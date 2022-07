Santa Fe: ATE y UPCN piden un adelanto de tramos salariales

La decisión fue comunicada en conferencia de prensa por el secretario general de ATE, Jorge Hoffmann, que precisó que se solicita el adelantamiento de los tramos de la política salarial previstos para los meses de agosto y septiembre, "dado que los desfasajes que se están dando en la inflación no eran los esperados al momento de firmar el acuerdo paritario".

Dijo que julio se cerrará con "una pérdida del orden del 5%". Y detalló: "Cobramos un 30% de aumento pero la inflación acumulada para el mismo período ya supera el 35%". Expresó que "si tenemos que esperar el tramo de julio y agosto, para cobrar el 8% el septiembre, sin lugar a dudas habrá un desfasaje muy sensible. Estaremos con una pérdida de más del 10% en el tramo de estos meses", remarcó.

Ante una consulta sobre la negativa oficial, para un pedido similar, formulado por los gremios docentes, el dirigente dijo que esa "no es una actitud responsable" y lamentó que los funcionarios de la Casa Gris hayan destacado de plano cualquier revisión paritaria. "Tener semejante firmeza cuando las variables que existían al momento de la discusión han cambiado tanto" no es "una actitud madura, responsable o inteligente". De inmediato, cuando se le preguntó por paros subrayó: "sobre todo pido sentido común". Y aunque no descartó eventuales medidas de fuerza dijo que ese podía llegar a ser el final si el diálogo no prospera.

El gremialista recordó que con la inflación también aumenta la recaudación y "hoy los estados están en una situación financiera como para poder afrontar lo que planteamos, no es lo que sucedía hace dos años", comparó con la pandemia.

Destacó que el pedido "no va a desequilibrar las cuentas fiscales, o las previsiones que haya hecho el Estado. Los funcionarios no se pueden cerrar así, hoy todo se indexa menos los salarios".

Fuente: El Litoral