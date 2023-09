"El paciente va a ser asistido, pero de manera particular. No vamos a aceptar el bono de la obra social", confirmó el doctor Damián González, pediatra y presidente de la Asociación de Pediatras de Santa Fe. Los profesionales cobrarán la consulta particular y emitirán una factura para que el paciente acuda a su obra social o prepaga y le reintegren el valor. Hoy el arancel de los médicos pediatras ronda entre los $2.000 y $3000 con un descuento que realizan las tercerizadoras, lo que encarece el valor de los honorarios. A este factor se deben agregar los plazos de pago que rondan los 90 días.