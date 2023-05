Salud: desaconsejan consumir edulcorantes

"La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es atendible e interesante, porque se construye sobre evidencia actual . Se ha hecho una revisión de trabajos de investigación en distintos niveles, llegando a la conclusión respecto de que el uso de edulcorantes no está justificado", dijo Comendatore. Y agregó: "Hay que tener en cuenta que con el edulcorante se busca disminuir el total de calorías que se consume en un plan nutricional determinado. Esto se puede conseguir sin consumirlo".

El médico dijo luego: "Si bien la evidencia no es muy fuerte, lo importante es que no encuentra evidencia a favor del uso o que la utilización sea positiva. Es decir, se puede usar particularmente pero no a largo plazo".