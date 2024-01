Paraná: producen cannabis medicinal y lo entregan a familias

Video: así funciona el club de cultivo solidario de cannabis medicinal en Paraná

Este espacio no tiene fines de lucro, es decir, que no vende sus productos sino que se los otorga a personas que no tienen capacidad de producir y los necesiten por salud. Una condición para poder acceder es que las personas estén inscriptos en el Reprocann y estén asociados al club.

Cannabis medicinal: "No vendemos, cultivamos solidariamente para un tercero"

‌Según comentó a AHORA Gonzalo Bustos Cardoso, presidente del club, cuentan con un equipo interdisciplinario compuesto por médicos, psicólogos y psiquiatras que asesoran sobre el uso de cada producto. En ese marco contó que los productos “no solo se determinan para patologías complejas o crónicas, sino también para patologías leves como insomnio o trastornos alimenticios”.

Bustos Cardoso celebró ser la primera asociación de estas características en tener un lugar físico “para atender a las personas y que tengan la seguridad a la hora de abastecerse”. Además, contó que la vinculación al club es online y que los productos sólo se obtienen de manera presencial en la sede ubicada en calle Victoria y Plumerillo.