Monóxido de carbono: claves para prevenir intoxicaciones

Siendo extremadamente tóxico, tanto para personas como animales, el monóxido de carbono ingresa al organismo a través de los pulmones y pasa a la sangre, ocupando el lugar del oxígeno. De esta manera, reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno y hace que las células no puedan utilizar el oxígeno que les llega. La falta de oxígeno afecta principalmente al cerebro y al corazón. El mayor riesgo radica en que no tiene olor, color ni sabor y tampoco irrita los ojos o nariz, de allí su peligrosidad al no ser detectado a tiempo.

No obstante, todas las intoxicaciones por monóxido de carbono pueden evitarse. Los profesionales de salud indican que es fundamental mantener los ambientes ventilados más allá del uso de elementos de calefacción.

Según el registro detallado en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), en Entre Ríos se reportaron 17 casos de pacientes intoxicados en lo que va del año; 30 en 2023; 25 en 2022 y 21 en 2021.

Es importante estar atentos y consultar de manera urgente al sistema de salud -hospitales y centros de atención primaria- teniendo en cuenta que las intoxicaciones por monóxido de carbono suelen confundirse con intoxicaciones alimentarias, gripes o accidentes cerebrovasculares. Incluso, en niños pequeños, puede simular un cuadro meníngeo producto de la irritabilidad, llanto continuo y rechazo del alimento.

Cabe mencionar que se produce por la combustión incompleta de materiales como gas, madera, carbón o kerosene, y puede acumularse rápidamente en ambientes sin ventilación adecuada.

Monóxido de carbono: acciones de prevención