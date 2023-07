Mal uso de la tecnología: ¿Qué sabemos del Turtle Neck Posture o Síndrome del «cuello de texto» en médicos?

• Más de la mitad de los médicos encuestados, no conocía el término Text Neck Syndrome, así como la fobia a no tener el celular encima (nomofobia), aunque muchos relataron tener síntomas.

• Durante la pandemia del Covid-19, todos los participantes aumentaron el uso del celular.

• El Síndrome del Cuello de Texto se puede prevenir, adoptando distintas medidas, como mejorar el estilo de vida, y sostener los celulares en una postura adecuada y relajada.

• La exposición prolongada, y a largo plazo, a los celulares, debería evitarse.

En la era actual, los teléfonos celulares son una herramienta fundamental en las actividades diarias. Gracias a las distintas aplicaciones que se agregaron en las últimas 2 décadas, los smartphones (teléfonos inteligentes) hoy son una parte fundamental de la vida diaria: casi no podemos vivir sin ellos.

En el personal de salud en particular, su uso es fundamental. Buscamos información, atendemos pacientes, los interconsultamos, pedimos y revisamos resultados de estudios complementarios, vemos imágenes, etcétera. Sin embargo, de la mano de todas estas ventajas y comodidades, el uso de celulares y de distintas tecnologías portátiles, nos «pasa factura» a la salud:

• Afectan tanto la cantidad, como la calidad de las horas de sueño que dormimos (2). El efecto de la luz azul sobre nuestro cerebro puede atrasar hasta 3 horas el inicio del sueño en la noche.

• Su uso en la vía pública aumenta el riesgo de caídas y accidentes (3).

• Aparecieron distintas patologías ortopédicas.

El Blackberry Thumb, Pulgar de Blackberry o Síndrome de Quervain (4), se caracteriza por un trastorno doloroso, que afecta los tendones de la muñeca, del lado del pulgar, que se da por el movimiento repetitivo de la mano o muñeca, por ejemplo, al escribir con el celular. En los últimos años, se sumó el Text Neck Syndrome, o Síndrome de del Cuello de Texto.

Text Neck Syndrome, o Síndrome del Cuello de Texto: ¿qué es?

Este es un término creado por el quiropráctico Dean L. Fishman en el año 2008. Hace referencia a los problemas de salud por el uso prolongado de los dispositivos móviles, especialmente el uso del smartphone, lo que genera una gran tensión en la zona cervical.

Se trata de un problema que llega de la mano de la tecnología, ya que flexionar el cuello para mirar la pantalla de la computadora portátil, la tablet o el smartphone genera una gran tensión, tanto muscular, como en la propia columna vertebral.

Este esfuerzo extra, que ahora forma parte del día a día, tiene, con el tiempo, importantes consecuencias para la salud. Desde el punto de vista biofísico, este síndrome, conocido también como, Turtle Neck Posture, es consecuencia de la pérdida de la curva natural de la columna cervical, secundaria a la postura inclinada hacia delante que adopta la cabeza con respecto a los hombros, de manera crónica. Esta nueva posición incrementa el peso que soportan las articulaciones cervicales.

Fisiológicamente, la columna cervical soporta el peso de la cabeza. Este peso se incrementa en relación directa a los grados de flexión de la cabeza, desde 5 kilos en la posición anatómica, con 0° de inclinación, 18 kilos cuando está inclinada 30 grados, y 27 kilos cuando está a 60°.

Los síntomas son:

Dolor cervical, asociado a tensión o contractura (71,2%).

• Cefalea (63,3%).

• Irritabilidad (54,5%).

• Ansiedad (50,7%).

Además, muchos pacientes presentan:

• Manifestaciones oculares como vista cansada, xeroftalmia («ojo seco») y miopía.

• Otros efectos psicológicos, como estrés y depresión.

La cronicidad de esta patología conlleva a desgarros musculares y la degeneración osteomuscular a nivel cervical, la cual, en sus formas severas, puede requerir de cirugías, como la discectomía anterior y la artroplastia.

¿Cuán frecuente es el Text Neck Syndrome en el personal de salud? Un nuevo estudio nos trae las respuestas

Un grupo de investigadores de la India analizó la prevalencia de este síndrome en médicos de una región de la India. Llevaron adelante un estudio observacional, basado en una encuesta, que incluyó a los médicos de North India, y que se envió a los participantes en octubre del 2020. Al azar, en total, la encuesta llegó a 100 profesionales. Tuvieron en cuenta el uso de los teléfonos antes y después de la pandemia del Covid-19.

Los resultados: ¿qué encontraron en este estudio?

De 100 profesionales que recibieron la encuesta, respondieron 92: la mayoría eran hombres, y más de la mitad eran menores de 30 años.

• El 58.82% de los médicos desconocía el término nomofobia, o fobia a no tener contacto con el celular.

• El 55.29% de los participantes relato tener el celular encima «todo el tiempo».

• El 37.64% relató tener problemas del sueño por el uso excesivo del celular.

• El 58.33% desconocía el término Text Neck Syndrome, aunque el 27. 05% relató síntomas de este.

• El 47% de las personas con dolor de cuello dijo que «no interfería» con su actividad diaria, tanto laboral, como social o recreativa.

• El 17.64% dijo que el dolor cervical, si interfería en sus prácticas diarias.

La severidad del dolor de cuello, fue leve en el 32.9%, y moderada en el 8.2%. Hubo un marcado aumento del uso del celular luego de instalada la pandemia del Covid-19.

Hubo más quejas de «dolor de cuello» en los que usaban el celular más de 5 a 6 horas por día, comparado con los que lo usaban menos. No hubo una relación tan clara entre los otros síntomas (dolores de cabeza, dolor de espalda, mareos y debilidad), con las horas de uso de los teléfonos. El síntoma principal fue el dolor cervical. No hubo una relación entre los síntomas y el género, aunque los hombres reportaron más tiempo de uso, en particular después de la pandemia del Covid-19. Al preguntarles, el 52.9% dijo saber cuál era la postura adecuada para sostener el celular.

Las conclusiones: ¿qué nos deja este estudio?

El Text Neck Syndrome tiene una prevalencia en personal de salud del 27.05% (esto es menos que en otros estudios, que reportaron una prevalencia del 46%). Más de la mitad de los médicos encuestados, no conocía el término Text Neck Syndrome, así como la fobia a no tener el celular encima. Durante la pandemia del Covid-19, todos aumentaron el uso del celular.

El Síndrome del Cuello de Texto se puede prevenir, adoptando distintas medidas, como mejorar el estilo de vida, y sostener los celulares en una postura adecuada y relajada. La exposición prolongada, y a largo plazo, a los celulares, debería evitarse, para tener beneficios sobre la salud.

Referencias

(1). https://infomed.com.ar/wp-content/uploads/2023/07/JClinResAppliedMed-2-2-33.pdf

(2). https://infomed.com.ar/medicina-del-sueno-cuanto-molesta-el-celular-para-un-buen-descanso-nocturno/

(3). https://www.aarp.org/health/healthy-living/info-2022/cellphone-health-risks.html#:~:text=Research%20in%20the%20journal%20Gait,negotiating%20stairs%20or%20complex%20environments

(4). https://www.google.com.ar/search?q=Blackberry+thumb&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=es-ar&client=safari

Enlace para seguir al autor en Instagram