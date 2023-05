Influenza aviar: ¿Cómo venimos?

• No hay casos de Influenza Aviar en humanos en Argentina: hubo en total 101 personas expuestas, y ninguna contrajo la enfermedad.

• El 21 de abril del 2023 la OMS reportó un caso de infección humana por Influenza Aviar A (H5N1) en Chile.

• Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, se detectó Influenza Aviar altamente patógena en aves acuáticas silvestres (pelícanos y pingüinos), y mamíferos marinos (lobos marinos) en la Región de Antofagasta, donde radica el caso.

• De 12 contactos estrechos, ninguno contrajo la infección. El paciente fue hospitalizado en cuidados intensivos y requirió ventilación mecánica.

• Desde 2003 hasta el 25 de febrero de 2023 se habían notificado 873 casos humanos de infección por el virus de la Gripe A, y 458 muertes en 21 países.

Un breve repaso (3)

Existen 4 tipos de virus de la Gripe o Influenza: A, B, C, D. Los virus A y B generan epidemias estacionales. Solo A puede generar una pandemia. C genera solo casos leves y esporádicos, y D no afecta a los humanos.

Los virus Influenza A, tienen 2 proteínas de superficie: H y N, que a su vez tienen subtipos y se pueden combinar, generando alrededor de 130 subtipos distintos de influenza A en la naturaleza, principalmente en aves silvestres, gracias a la predisposición del virus a la redistribución de los segmentos de su genoma.

Los virus de Influenza circulantes en la actualidad son H1N3 y H3N2.

La Gripe Aviar o Influenza Aviar es una enfermedad de las aves causada por el virus H5N1, que surgió por primera vez en Hong Kong en 1997. Esporádicamente, afecta a los humanos, con 860 casos y 457 muertos en total, en casi 20 años. No hay transmisión entre humanos.

Los científicos están preocupados porque es una amenaza para la producción avícola mundial, por el riesgo, aunque bajo, de transmisión a humanos, y por el riesgo potencial de que se recombine el virus y genere una nueva forma de virus mortal y altamente infeccioso.

El virus de la influenza aviar se diseminó por toda América, de norte a sur. Esto hizo que la Organización Panamericana de la Salud emitiera en enero una Alerta Epidemiológica.

En Argentina se reportaron casos en aves silvestres, no en humanos. Hasta el momento, hubo 2 casos en humanos, en el continente americano, desde abril del 2022 (1 en Ecuador y, otro en Estados Unidos).

Situación en la Argentina

El 1 de febrero de 2023, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) informó la primera detección en el país de Influenza Aviar H5 en aves silvestres, en la laguna de Pozuelos, al noroeste de la provincia de Jujuy, cerca de la frontera con Bolivia.

Desde ese momento hasta el 02/05 se han informado 88 brotes de Influenza Aviar en 16 provincias, estando afectadas aves silvestres, de traspatio y aves de producción industrial.

Desde los primeros casos de Influenza AH5 en aves, se reportaron y siguieron 101 personas expuestas: ninguna desarrolló la enfermedad.

Un caso en humanos en Chile: ¿qué sabemos?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó un caso de Influenza Aviar H5N1 en humanos en Chile, el 21 de abril del 2023. Este sería el tercer caso en humanos en el continente desde el año 2022. El 5 de abril se completaron los resultados de la secuenciación genómica que identificó el virus de influenza aviar A(H5N1).

La secuenciación genómica mostró el mismo virus presente en aves chilenas.

Se identificaron un total de 12 contactos (contactos cercanos y trabajadores de la salud). Todos dieron negativo para influenza aviar, y completaron el período de monitoreo (28 días, o 2 periodos de incubación). No se han identificado más casos en Chile hasta el momento.

El paciente es un hombre de 53 años de la Región de Antofagasta, en el norte de Chile. No tenía antecedentes de comorbilidades ni viajes recientes.

El 13 de marzo de 2023, presentó síntomas como tos, dolor de garganta y ronquera. El 21 de marzo, debido al empeoramiento de los síntomas, buscó atención en un hospital local.

El 22 de marzo de 2023, el paciente desarrolló disnea e ingresó en un Hospital Regional de Antofagasta. Se recolectó una muestra de hisopo nasofaríngeo como parte de la vigilancia de rutina de infecciones respiratorias agudas graves y dio negativo para SARS-CoV-2.

El 23 de marzo el paciente ingresó en la unidad de cuidados intensivos y se inició tratamiento con antivirales (oseltamivir) y antibióticos.

El paciente permanece en aislamiento respiratorio bajo manejo multidisciplinario, con ventilación mecánica por neumonía.

El 27 de marzo se tomó una muestra broncoalveolar que resultó positiva para virus de influenza A no subtipificable por PCR. La muestra fue enviada al laboratorio de referencia y dio positivo para influenza aviar A(H5), el 29 de marzo.

Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, se detectó Influenza Aviar altamente patógena en aves acuáticas silvestres (pelícanos y pingüinos) y mamíferos marinos (lobos marinos) en la Región de Antofagasta, donde radica el caso.

Según los hallazgos preliminares de la investigación epidemiológica de este caso humano, la vía de transmisión más plausible fue la exposición ambiental, dada la gran cantidad de mamíferos marinos muertos y aves silvestres que se encontraron en el área cercana a la residencia del paciente.

Referencias

