Golpe de Calor: ¿Qué tenemos que saber?

El golpe de calor , insolación o “heat stroke” es un padecimiento que puede aparecer cuando el cuerpo de una persona se calienta demasiado. Con más frecuencia, el golpe de calor se produce cuando las personas realizan ejercicio físico en climas muy calurosos y húmedos (por ejemplo, en centro y norte de Argentina en primavera-verano), sin tomar una suficiente cantidad de líquido, pero también puede aparecer en personas que no están realizando ejercicio físico, y que están adecuadamente hidratadas.

En particular, es probable que afecte a las personas mayores y a las que tienen problemas de salud, así que estas deben tener mucho más cuidado cuando hace calor.

El golpe de calor es una emergencia médica que requiere tratamiento de inmediato. Esto se debe a que la insolación puede ocasionar la muerte si no se la trata pronto.

Cuando el cuerpo se calienta demasiado, las personas pueden tener “calambres por calor” y “agotamiento por calor”. Estos padecimientos no son tan graves como el golpe de calor (Heat Stroke), pero pueden causarla si no se tratan.

¿Cuáles son los síntomas del golpe de calor?

Las personas tienen:

– Temperatura corporal 40 °C o más (hipertermia severa).

– Síntomas neurológicos:

+ Confusión o problemas para pensar con claridad.

+ Ver o escuchar cosas que no son reales (“alucinaciones”).

+ Problemas para caminar, inestabilidad, debilidad.

+ Convulsiones.

+ Desmayos.

La insolación también puede causar:

– Respiración o ritmo cardíaco acelerado

– Piel enrojecida y caliente.

– Vómitos o diarrea.

– Calambres o debilidad muscular.

– Dolores de cabeza.

¿Debo consultar a un médico?

Sí. Si usted o alguien que está con usted tiene un golpe de calor, busque ayuda médica de inmediato. La situación constituye una emergencia médica.

¿Existe alguna prueba para detectar la insolación?

No hay pruebas específicas. El diagnóstico es clínico.

El médico le hará un examen y revisará su temperatura. Probablemente tenga que hacerlo por vía rectal para obtener el resultado más preciso. También es probable que realice otras pruebas para averiguar si la insolación afectó a otros órganos del cuerpo. Algunas de esas pruebas pueden ser:

– Pruebas de sangre.

– Pruebas de orina.

– Electrocardiograma (ECG) – Esta prueba mide la actividad eléctrica en el corazón.

¿Cómo se trata el golpe de calor?

El principal tratamiento es enfriar el cuerpo lo antes posible. Los médicos pueden hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, podrían apuntar un ventilador sobre la piel mojada, derramar agua fría sobre su cuerpo o colocarlo en una bañera de agua helada. Si es posible, pueden hacerlo incluso antes de llevarlo al hospital. En el hospital, su médico tratará cualquier otro problema que haya causado el calor.

¿Se puede prevenir un golpe de calor?

Sí. Cuando hace calor o hay mucha humedad, puede tomar las siguientes medidas para prevenirlo:

– Intente no realizar demasiada actividad física, y tome descansos cuando haga ejercicio.

– Consuma suficiente líquido (como agua o bebidas deportivas), antes durante y después de la actividad física, para no sentir sed, pero no se obligue a beber grandes cantidades en poco tiempo, ni consuma líquido hasta sentirse incómodo, lo cual puede ser dañino.

– Haga ejercicio temprano en el día, antes de que haga demasiado calor, o cuando cae el sol.

– Use ropa suelta y liviana. No use demasiadas capas de ropa. Preferentemente prendas de algodón.

– Evite estar dentro de un automóvil caliente, o lugares sin ventilación.

También debe estar atento a los calambres y agotamiento por calor. Los calambres por calor son dolorosos. El agotamiento por calor causa dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos. También puede hacer que sienta sed o cansancio. Si tiene síntomas de calambres por calor o agotamiento por calor, debe enfriar su cuerpo de inmediato para evitar un golpe de calor más grave.

Para enfriar su cuerpo, puede:

– Rociarse con agua fría y luego sentarse frente a un ventilador (evaporación).

– Ir a la sombra, o ingresar a un edificio o automóvil con aire acondicionado.

– Tomar una ducha o baño frío.

– Beber agua o bebidas deportivas. Asegúrese de no consumir bebidas con alcohol o cafeína.

– Sacarse toda la ropa extra que tenga puesta.

– Colocarse una compresa o paño frío en el cuello, en las axilas y en la ingle.