Fiestas felices: cómo evitar accidentes e intoxicaciones

Mantener la cadena de frío, corroborar la fecha de vencimiento y lavarse bien las manos antes de manipularlos, disminuye las probabilidades de consumir alimentos en mal estado. Con respecto a las bebidas alcohólicas, se aconseja tomar con prudencia y no ingerirlas en caso de manejar un vehículo.

En tanto, para cuidar el corazón y la presión es importante disminuir el consumo de sal, evitar snacks grasosos, limitar fiambres, embutidos y alimentos procesados, ya que contienen sodio y pueden generar hipertensión y problemas coronarios.

A su vez, al momento de abrir las bebidas espumantes hay que cubrir el corcho con un paño, trapo o toalla; evitar agitar antes de destaparlas; no mirar directamente a la botella ni apuntarla a otras personas y recordar que sacar corchos inadecuadamente puede producir ceguera.

Fiestas: pirotecnia y accidentes en niños

Aunque ha disminuido el uso de pirotecnia en función de las recomendaciones, durante estas fechas es todavía frecuente que ocurran accidentes por la manipulación de elementos explosivos o fuegos artificiales. Es por eso que desde la cartera sanitaria se recomienda que, para evitar quemaduras y lesiones, los niños no los utilicen, mientras que los adultos, si eligen hacerlo, deben tomar precauciones como no usar material clandestino, no exponerlos a fuentes de calor y no explotarlos en el interior de las viviendas.

Otro riesgo es la electrocución por las luces navideñas. No debe olvidarse que tienen corriente eléctrica y por lo tanto los más pequeños no deben enchufarlos ni tocarlos.

Por último, se debe tener cuidado con el riesgo de ahogamiento en menores de tres años -puede suceder también en mayores-, ya que el hecho de correr o moverse mientras ingieren alimentos pequeños -maní, confites, frutas del pan dulce- puede obstruir las vías respiratorias.