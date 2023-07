Estas son las comidas que previenen la pérdida de memoria

Según un estudio, la dieta baja en flavonoides lleva a la pérdida de memoria

Un estudio demostró que una dieta baja en flavonoides conduce a la pérdida de memoria relacionada con la edad. La investigación fue publicada en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences y dirigida por investigadores de la prestigiosa Universidad de Columbia y del Brigham and Women’s Hospital, de la Universidad de Harvard.