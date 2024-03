En Concordia declararon la emergencia sanitaria y epidemiológica por dengue

La mejor forma de prevenir es eliminar todos los posibles criaderos de mosquitos que no resulten de utilidad. En caso de no poder eliminarse por su uso permanente, debe evitarse que acumulen agua. La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas es una medida destinada a eliminar a los mosquitos adultos que pueden transmitir estas enfermedades.

Dentro de los considerando del proyecto, se indica que según datos elaborados conjuntamente con todas las autoridades sanitarias, al día 14 de Marzo de 2024, había 1000 casos notificados mediante diagnóstico presuntivo clínico, sumados a esto, los casos en los que los vecinos no asisten al centro asistencial y los asintomáticos, es que por ello, dicha cifra debe estimarse en 4.000.

Por ello es que se solicitó la declaración de emergencia sanitaria y epidemiológica, en principio, por tres meses, atento a la situación actual de proliferación del mosquito Aedes aegypti, la cual fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante.

Fuente: APF Digital