El Hospital San Martín refuerza la atención ante el aumento de consultas por dengue y otras urgencias

El análisis de la sintomatología, acompañado por el examen físico, permite a los profesionales poder diferenciar entre las distintas patologías y establecer un diagnóstico certero. “Existen signos clínicos que distinguen una infección por cuadro viral de una neumonía o infección urinaria y también, cuando son necesarios, se realizan estudios de laboratorios que aportan información concreta”, explicó el profesional.

En cuanto al recurso humano con el que cuenta el hospital para afrontar esta situación, explicó que “la atención va cambiando en base al requerimiento. Hay veces que se necesita reforzar la guardia, entonces se trabaja más ahí, pero también puede suceder que en otro momento se solicite más personal en la demanda espontánea”. Además, comentó que en caso de derivaciones, el San Martín cuenta con el apoyo del Hospital De la Baxada y del Hospital Geriátrico Dr. Pascual Palma, como así también de los nosocomios de la costa del Paraná, que internan pacientes de sus respectivas localidades.

En lo que respecta al dengue puntalmente, González precisó: “Cuando una persona presenta fiebre, cefalea y mialgia, pero se alimenta bien, sin tener pérdida de sangre o dolores abdominales intensos, no debe asustarse y puede consultar con su médico de cabecera o incluso en los centros de salud. No tiene que venir exclusivamente al Hospital San Martín”. No obstante, mencionó que en el caso de que sí haya sangrados, dolores abdominales fuertes, vómitos u otros síntomas que duran entre cinco y siete días, sí se requiere de una valoración específica.

Seguidamente, el médico remarcó: “Hay que tener en cuenta que el 95 por ciento de los contagiados presentan un cuadro leve, mientras que la situación del otro 5 por ciento puede complejizarse y requerir internación, pero son muy pocos los que van a necesitar pasar a terapia intensiva y esto depende mucho de los factores de riesgo”. En esta línea, detalló que actualmente no hay ningún paciente con dengue internado en planta ya que todos fueron dados de alta, sólo hay uno en terapia y se debe a sus patologías de base.

Acerca de los cuidados que debe seguir una persona enferma, sostuvo: “Es fundamental usar repelente para evitar picaduras y así más transmisiones. Para los dolores o fiebre, consumir paracetamol -en el caso de los adultos no más de cuatro comprimidos de un gramo por día-, hidratarse mucho y alimentarse aunque no tenga apetito, porque eso hace que la evolución del cuadro transcurra mejor y que no se deshidrate para no requerir internación”, finalizó.