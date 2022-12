El abordaje de la celulitis y la importancia del bienestar integral

Para la Organización Mundial de la Salud, la definición de salud no es ausencia de afecciones o enfermedades. Por el contrario, se la entiende como un estado de completo bienestar físico, mental y social.

Nosotras, desde CKEA no sólo partimos de este precepto sino que lo aplicamos y lo vivimos día a día tratando de compartirlos con cada una de nuestras pacientes.

Y esto viene a cuento porque hoy vamos a hablar de celulitis. Y aunque para algunos tener celulitis es algo que puede no ser tan trascendente en la vida de las personas y su proyección, es importante otorgarle la importancia que cada uno le da.

Es que, afortunadamente, nuestras aspiraciones sociales han trepado muchos umbrales y hoy vamos a más con el norte puesto en la integración, inclusión y respeto igualitario que por muchos años se nos privó.

Las mujeres estamos preparadas para ser presidentas, CEO de empresas y estar al frente de una casa y una familia; y esto lo demostramos día a día. Pero también estamos preparadas para ocuparnos de detalles que puedan parecer menores, pero que en definitiva nos afectan en forma variable; y eso es lo que nos hace únicas e irrepetibles.

Aunque ya somos más conscientes de que lo que lo que opina la otra persona no nos debe importar, de a ratos lamentablemente la mirada de los demás puede seguir siendo importante.

Es entonces que conviene hacernos una pregunta vital: si somos capaces de ocuparnos de dirigir un país o una empresa; ¿Porqué no podemos ocuparnos de temas que pueden parecer nimios como la celulitis?

Demás está decir que en cualquier lugar que nos toque ocupar en la sociedad, es lindo mostrarnos competentes, vigorosas, suficientes, sanas y también, por qué no, sentirnos lindas.

A cada paciente le decimos que belleza y salud están necesariamente vinculadas, en forma interdependientes e interrelacionadas. No es posible cultivar una belleza personal si no estamos sanas; y no será posible estar sanas si no desarrollamos nuestro propio concepto de belleza en forma armónica.

De allí que ocuparnos de combatir la celulitis puede no ser tan banal como podrá parecerle a algunos.

Ventajas.

La celulitis se produce al generarse una inflamación del tejido celular que está debajo de la piel, especialmente en los muslos, la región glútea y el abdomen. Nosotros recomendamos siempre apelar al deporte y a una dieta sana como herramientas naturales al alcance de la mano de todas para combatirla.

Sin embargo, la investigación científica predispone tiempo y recursos para encontrar soluciones confiables y seguras para las mujeres y hombres que tienen celulitis.

Las mujeres somos invadidas permanentemente por numerosos datos relacionados con la celulitis y su tratamiento, que muchas veces son incorrectos y hasta algunas veces nocivas para la salud.

Es por ello que nos parece importante brindarte información seria y actualizada.

Antes se creía que la celulitis se iniciaba en la grasa que se encuentra en la profundidad de la piel llamada hipodermis, pero estudios realizados, permitieron establecer que el problema es más superficial, y se origina en la dermis (capa media de la piel).

Allí, trastornos circulatorios e inmunológicos (del sistema de defensas) generan una inflamación crónica que desestructura el tejido. Estos cambios, microscópicos en un principio, determinan luego el “poceado” característico que otorga el aspecto de "piel de naranja".

Las estadísticas aseguran que el 90 % de las mujeres tiene celulitis, lo cual se convierte en una consulta general en CKEA.

El factor hereditario es relevante. Suele comenzar en la adolescencia coincidiendo con el aumento de las hormonas y se prolonga hasta la menopausia.

Durante el embarazo los cambios hormonales provocan un aumento del cuadro, aunque en este estado debemos ser muy cuidadosas en la prescripción de un tratamiento.

Abordaje.

En CKEA te brindamos un asesoramiento personalizado con profesionales que se encuentran en permanente capacitación. En el mismo sentido, creemos muy importante destacar que las tecnologías aplicadas en el cuerpo deben ser aprobadas por ANMAT

Para que cualquier tipo de celulitis pueda mejorar, es indispensable:

• Realizar una dieta sana y armónica.

• Abandonar el sedentarismo.

• El estrés también es un factor importante a tener en cuenta en estas alteraciones.

Tratamientos eficaces

• Ondas de choque: Esta terapia logra la rotura parcial de los nódulos de grasa que son los responsables de la celulitis.

• Drenaje Linfático: Es una técnica precisa y específica y tiene como objetivo movilizar el líquido y las proteínas retenidos en las piernas, fuera de la circulación. Podemos obtener un drenaje manual, a través de la presoterapia, dermohealth o vela.

• Teslagen: Un tratamiento que emite un pulso magnético que logra aumentar el tono muscular, mejorando también la circulación e incrementando el metabolismo del tejido.

• Himfu: tratamiento que permite combatir adiposidad localizada en abdomen, flancos, pantalón de montar y pliegue subglúteo logrando una increíble remodelación corporal. Es la única terapia capaz de lograr la reducción de 1 a 3 cm de contorno desde la primera sesión sin necesidad de recurrir a cirugías, ni pinchazos, ni molestias y sin hematomas.

• Dermohealth corporal: Es un tratamiento de terapia de vacío no invasivo de succión continua a caudal constante, que moviliza los distintos tejidos de la piel y estimula la microcirculación, facilitando la eliminación de toxinas y sobrecargas adiposas, y disminuye el panículo adiposo, generando un drenaje linfático.

• Crio-Radiofrecuencia: Es una nueva terapia que combina la temperatura de la dermis en 10 grados bajo cero (crio), e internamente hasta 50 grados (radiofrecuencia multipolar) el shock producido por esta combinación frío externo y calor interno aumentando colageno y elastina, incrementando el tensado de la piel y reconstituyendo la celulitis.

• Velaslim plus. Última aparatologia en el mercado, que nos acelera los tiempos de tratamiento, contiene un cabezal con cuatro tecnologías, radiofrecuencia, vacumterapia, infrarojos y masaje en rodillos, es fundamental en celulitis mixta o compacta, porque gracias a la vacum e infrarojos nos permite trabajar la modelación del tejido adiposo.

Es mucha y excelente la tecnología que se utiliza para poder armar un tratamiento adecuado dependiendo de cada persona, su estado de salud y zona a tratar. Hoy en día es posible vernos bien y cuidarnos solo depende de nosotros.

La celulitis requiere un diagnóstico preciso, un tratamiento comprometido y la aplicación de la tecnología adecuada en forma profesional es por eso que te esperamos.

