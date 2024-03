Ecografistas del Hospital San Martín de Paraná se capacitan para la detección de endometriosis

Respecto a la sintomatología, Gómez indicó que se manifiesta, de manera habitual, con dolores intensos en la pelvis y también sangrados excesivos. No obstante, el dolor como indicador puede estar o no presente. La importancia de acudir al control ginecológico periódico se sustenta en que la endometriosis no se puede prevenir. Cuando el servicio de Ginecología del Hospital diagnostica endometriosis, ofrece tratamientos de regulación hormonal. La última instancia es la quirúrgica.

El servicio de Ginecología del Hospital San Martín atiende de lunes a viernes en el horario de 6 a 13. Los turnos pueden solicitarse al teléfono (0343) 4234545, interno 311 (mesa de entrada). También se realizan estudios como Papanicolaou y colposcopías.