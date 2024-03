Dengue: se registraron más de 1.200 nuevos casos en Entre Ríos

En rueda de prensa, el ministro de Salud Guillermo Grieve ratificó: “La cifra confirmada de más de 3.000 casos acumulados prevé un ascenso no sólo en Entre Ríos sino también en el país, razón por la cual puntualizamos en las acciones de educación a la población en cuanto a las medidas para que no crezca el Aedes aegypti evitando, fundamentalmente, factores de proliferación del mosquito”. En este sentido reforzó: “No hay contagio interpersonal si no es a través del mosquito. Y si lo tenemos, recordemos que el 97 por ciento de los pacientes con la enfermedad va a tener una evolución buena, con reposo, hidratación y buena alimentación”.