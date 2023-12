Dengue: ¿en qué casos se recomienda la colocación de la vacuna?

El profesional puso de relieve que “si bien no es la primera vacuna que existe contra el dengue, lo novedoso es que es la única que cubre todos los serotipos del virus (1, 2, 3 y 4) ”. De este modo, es importante saber que la vacuna no evita la enfermedad sino que lo que hace es disminuir entre el 70 y el 80% el riesgo de tener una enfermedad grave por dengue y previene las muertes por su causa en un 85 al 90% de los casos, con todas las variantes del virus.

Características de la vacuna contra el dengue

En cuanto a quiénes pueden recibir la vacuna, la misma está aprobada para personas de 6 a 45 años (sin excepciones) y, bajo algunas especificaciones, también se puede aplicar a personas de 4 a 60 años. Otra particularidad es que tanto la persona que nunca tuvo dengue como aquella que cursó la enfermedad alguna vez, en ambos casos pueden recibir esta vacuna.

Consultado sobre si se puede colocar por demanda espontánea, Astudilla señaló que no es lo recomendado: “Es una vacuna que ha sido especialmente desarrollada para países que se consideran zonas hiperendémicas de dengue, es decir, en los que hay circulación autóctona durante todo el año como en el sudeste asiático, donde está la mayor concentración de casos de dengue a nivel mundial”. Como contraste, explicó que si bien en América Latina la circulación es alta, aquí experimentamos brotes epidémicos.

Además, y como ocurre con cualquier vacuna que no esté incluida en el Calendario Nacional de Vacunación, su aplicación se debe dar con recomendación y bajo indicación médica.

Un aspecto no menor en el escenario actual es su elevado costo: cerca de los 50 mil pesos cada dosis. El esquema completo consta de dos aplicaciones (colocadas con tres meses de intervalo) y de momento no son reconocidas por las obras sociales.

Finalmente, es importante saber que entre los efectos adversos esperables se encuentran: fiebre, dolor local, dolor muscular y cansancio. También puede ocasionar mielitis transversa y neuritis óptica, entre otros efectos altamente infrecuentes pero que es importante saber que pueden aparecer como con cualquier vacunación.

Cuándo consultar por la vacuna del dengue

“Primero hay que aclarar que es una vacuna que, si hoy debemos hacer una recomendación, va a estar relacionada al viajero”, señaló Astudilla. En este sentido recordó que siempre se recomienda realizar una consulta médica antes de viajar, con un clínico o un infectólogo, donde el profesional hace la valoración del cronograma que va a desarrollar la persona.

“Hay mapas a nivel mundial de medicina al viajero que evalúan el riesgo de posibles exposiciones a distintas enfermedades, así que en estas consultas cada infectólogo médico evalúa si le recomienda o no la vacunación a la persona, de acuerdo al lugar donde va, a lo que va a hacer y a las circunstancias”, precisó.

El infectólogo explicó con dos ejemplos concretos: “Si alguien en el consultorio pregunta por la vacuna y me dice que no va a salir de Entre Ríos, no correspondería la recomendación porque la magnitud de casos que hay acá no es tan importante”. Y remarcó: “A nivel poblacional, no está indicada en nuestra región ya que no somos una zona hiperendémica”.

Por otro lado, “si la consulta viene de alguien que plantea que va a viajar al sudeste asiático, a Tailandia u otro país de la región, ahí sí se le haría la recomendación porque es una zona que tiene una alta circulación del virus todo el año”, completó.