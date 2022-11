Coronavirus: crecen los casos en Argentina y la región

El médico agregó luego: "La primera dosis tiene una cobertura del 87%; la segunda 80%; la tercera un 52% y la cuarta un 13%. Son tantos los desafíos de estos sublinajes de Ómicron no nos internamos y no nos morimos, pero si no hay una estimulación constante de anticuerpos no sabemos cómo podemos reaccionar. Una quinta dosis sería recomendable, dejaría fortificados los anticuerpos, independientemente de tener o no una enfermedad crónica".

Embed