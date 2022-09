Salud: médicos piden que obras sociales actualicen aranceles

El presidente de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), Fernando Vázquez Vuelta, explicó en AHORA los motivos que llevaron a la entidad a publicar un comunicado advirtiendo por posibles cortes en la atención si no las obras sociales no actualizan sus aranceles. Iosper, la principal prestadora en la provincia, no estaría entre ellas, por lo cual no se vería resentida la atención a sus afiliados.