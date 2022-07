Salud: los beneficios de comer palta todos los días

Tal y como explican desde la Fundación Española de Nutrición (FEN), la palta está compuesta principalmente por ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos insaturados, potasio y vitaminas C, E y B6. Se trata de una fruta que, debido a su aporte de lípidos, es alta en calorías, aunque las grasas que contiene son en su mayor parte insaturadas (monoinsaturadas), siendo, por tanto, grasas saludables.

Concretamente las paltas contienen fibra dietética y grasas monoinsaturadas, que se han relacionado con beneficios para la salud cardiovascular. Así, algunas investigaciones han demostrado que comer al menos por semana puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón.

Tal y como explicaban diferentes expertos en un estudio publicado en el Journal of the American Heart Association, sustituir alimentos que contienen grasas como la manteca, el queso y las carnes procesadas por palta, está asociado con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular.

¿Es buena la palta para el colesterol?

La palta es una fruta rica en fibra y buena para el corazón. Además, diferentes expertos han encontrado que comerla todos los días durante seis meses provoca un ligero descenso de los niveles de colesterol no saludable, según se ha publicado en la revista científica Journal of the American Heart Association. Sin embargo, los mismos investigadores han corroborado que no tiene ningún efecto sobre la grasa del vientre, la grasa del hígado o el perímetro de la cintura en personas con sobrepeso u obesidad.

Concretamente el estudio, que ha sido llevado a cabo por investigadores de la Penn State, en Estados Unidos, descubrió que consumir paltas diariamente hacía que el colesterol total disminuyera en 2,9 miligramos por decilitro (mg/dL) y el colesterol LDL en 2,5 mg/dL.

"Aunque no afectaron a la grasa del vientre ni al aumento de peso, el estudio sigue proporcionando pruebas de que pueden ser una adición beneficiosa a una dieta bien equilibrada. La incorporación de una palta al día en este estudio no provocó un aumento de peso y también causó una ligera disminución del colesterol LDL”, por lo que “todos los hallazgos son importantes para una mejor salud", ha recalcado Penny Kris-Etherton, una de las autoras del estudio.