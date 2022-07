Rosario Central jugará ante Newell's sin una pieza clave

El zaguero central, que disputó cinco encuentros en lo que va del torneo, estuvo en el banco suplentes ante Independiente el fin de semana -empate 0 a 0 - pero tendrá que pasar por el quirófano a raíz de una lesión en los meniscos de su rodilla derecha que se produjo este domingo en un amistoso ante Argentino de Rosario y todo indica que no podrá volver a jugar hasta 2023.

La buena para Carlitos pasa por el lado del ataque. Jhonatan Candia, que no pudo terminar en cancha el duelo ante Independiente, finalmente su lesión no pasa de un traumatismo y el director técnico lo podrá incluir como titular ante La Lepra este jueves en el Gigante de Arroyito.

"Tuvimos muchas situaciones pero no la pudimos meter, merecimos la victoria por el gran partido que hicimos", destacó el Apache en rueda de prensa, en el Libertadores de América. Luego, se refirió al gran duelo de la próxima fecha, donde el Canalla recibirá la visita de Newells, en el clásico de Rosario: "Terminamos todos de buena manera para el clásico, vamos a tener el plus de la gente a favor. A este equipo no se le puede reprochar la entrega porque están dejando todo".