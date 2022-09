Roger Federer anunció su retiro del tenis

El deportista finalizará su participación en la Laver Cup, que se jugará la semana próxima en Londres, Inglaterra. A sus 41 años y con 20 títulos Grand Slam en su historial, Roger Federer se alejará de la competencia profesional.

"En los últimos tres años se me han presentado muchos retos por lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a la mejor forma competitiva, pero también conozco las capacidades de mi cuerpo y mis límites y es el mensaje que mi cuerpo me ha dado", expresó Federer.

Y agregó: "Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que nunca hubiera soñado. Y ahora debo reconocer cuando es el momento de terminar mi carrera competitiva".