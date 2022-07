En cuanto a la fecha de las próximas elecciones expresó que eso lo debe definir el oficialismo. “No creo que sea un tema tan trascendente hoy. Desde Juntos por Entre Ríos nos estamos preparando, pero hay otros temas mucho más importantes como la inflación que es un tema de Estado. Hay pocos países en el mundo que tienen este problema tan profundo. Este es un problema de los gobiernos de la Argentina, por lo menos de los últimos 50 años. Tenemos que tener humildad y ver cómo hacen los otros países. Hoy es un problema endémico de muy pocos países. Argentina tiene inflación con o sin pandemia, con o sin una buena cosecha”.

“Lo primero que tiene que hacer la política es hacerse cargo y no echar culpas. El Presidente (Alberto Fernández) se tiene que hacer cargo y empezar a resolver y ver otros países como Uruguay para resolverlo. ¿Por qué ellos pueden vivir sin retenciones? Yo le pregunté a Lacalle Pou cómo hacen para vivir sin inflación y más tranquilos. Ellos no tienen los mismos problemas de hace 50 años”, manifestó el Diputado de Juntos por Entre Ríos.

Asimismo, indicó que “el Presidente tiene que empezar a plantear estos problemas arriba de la mesa y asumir sus responsabilidades. La gente le ha dado esa responsabilidad a través del voto y él no la ha asumido” y lanzó: “Hoy a la Argentina no la gobierna nadie porque el gobierno actual, no es que intenta y falla; ni siquiera intenta porque tienen una agenda que no tiene nada que ver con los problemas de la gente”.

En este sentido, argumentó que “el problema de la inflación es la emisión para tapar un déficit fiscal crónico. No se puede gastar más de lo que tenemos. Hay que ver dónde estamos gastando por privilegios de unos pocos, o en gastos que no le llegan a la gente y eso es una deuda con la sociedad. Ese ejercicio hay que hacerlo y ver qué gastos no son indispensables para resolver el problema del déficit”.

Autocrítica de Juntos

En cuanto al gobierno de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio aseguró que “se frustró la expectativa de resolver los problemas económicos. Hacemos esa autocrítica y damos certeza que no vamos a volver a repetir los mismos errores. Nosotros insertamos a la Argentina en el mundo, devolvimos recursos a las provincias, avanzamos con obra pública, todo el mundo lo sabe, pero no resolvimos la inflación y no pudimos crecer. Tenemos que plantear algo superador a todo lo que ha vivido el país los últimos años”.

“Todos somos responsables de lo que le pasa a la Argentina, no todos somos iguales porque el kirchnerismo gobernó el 70% de los últimos años, pero sí hay que reconocer que todos somos co-responsables y asumir esto creo que es un gran paso”, se sinceró el Diputado.

Asimismo, indicó que no cree “que haya un país en el mundo que haya salido adelante sin un consenso. Ahora ¿quién manda, quién conduce? ¿Cuál es la agenda? ¿La Corte Suprema porque no te gustan sus fallos? No sabemos ni quién manda ni sabemos cuál es la agenda. Ojalá que en la provincia nos convoquen a debatir sobre los problemas concretos de la gente y dejemos de ahondar la grieta”.

“Yo estoy cansado de los políticos que hablan de otros políticos ¿Qué suma que un dirigente hable de otros? ¿Por qué no hablamos de educación, donde estamos en el peor de los lugares en las pruebas Aprender? Esto nos debería alarmar. pero qué hacen los políticos? De mí dicen que soy porteño, ¿Cómo me voy a poner mal por eso? ¿En qué le beneficia al vecino esto?”, reflexionó en el programa ElDía desde Cero.

Finalmente, criticó que “hay otras provincias que nos han sacado muchos cuerpos de distancia, como Córdoba, Santa Fe, o Mendoza, que han avanzado en exportaciones y empleo privado. Tenemos que hacernos cargo, dejar de sacarnos el lazo de la responsabilidad, y resolver los problemas de la gente”.

Su mirada política y la relación con Bordet

“Hablo con Bordet, tengo una buena relación con el gobernador Gustavo Bordet y con la mayoría de los políticos entrerrianos. Lo importante sería poder sentarnos a conversar para mejorar la educación, generar empleo y mejorar la infraestructura de la provincia”,pidió Frigerio y aseguró que “la discusión de las internas está muy lejos de la gente que no llega ni a fin de mes, ni a la semana que viene; yo sí camino la calle y estoy con la gente y percibo la incomodidad del que te escucha hablando de campaña. Veo un nivel de angustia y desesperanza que no había visto nunca. Tuvimos momentos de bronca, pero hoy veo una angustia tremenda”.