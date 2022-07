Frigerio estuvo este martes en Gualeguaychú, "recorriendo barrios, pymes, productores" y "la situación es desesperante", según explicó. "A eso le tenemos que agregar el miedo creciente que genera el avance del narcotráfico, de la droga, que es una preocupación de todos los vecinos y de la cual prácticamente la política no habla", agregó.

"Lo que me alienta a seguir y me da energía es que todavía no me crucé con ningún entrerriano que me haya dicho que se siente que está condenado a vivir de esta manera. Todo lo contrario: los entrerrianos están convencidos de que tenemos un potencial tremendo, que subsiste a pesar de las malas políticas públicas y que requiere de un gobierno que tenga sentido común, respeto por la Constitución y las leyes y decencia", afirmó.

Rogelio Frigerio Urdinarrain

Educación

Frigerio también dijo que se reunió "con maestras y personas vinculadas con los temas educativos" y aseveró: "La verdad es que es desesperante el nivel de nuestra educación; los resultados de la evaluación de Sexto Grado a nivel del país, que nos pone en el lote de los últimos como provincia". Asimismo, sostuvo: "Entre Ríos es una provincia que tiene un emblema de la educación como ha sido Urquiza que, a mi juicio por lo menos, está muy cerca de Sarmiento en lo que ha influido en la educación argentina".

Su actividad en el Congreso

Por otro lado, el diputado comentó que desde su banca en la Cámara de Diputados de la Nación trabaja "intentando que el kirchnerismo no siga avanzando en un rumbo que no es el que quiere la mayoría de los entrerrianos, impidiendo que vayan por todo con la Justicia, que sigan aumentando los impuestos".

Además, dijo que está "haciendo propuestas como la Ley de Apoyo a las Economías Regionales, leyes vinculadas con la educación y la seguridad" y que su labor tiene que ver con "generar una esperanza en la gente, de que hay algo distinto que se está gestando, que hay una oposición en Entre Ríos que está trabajando de cara al futuro con un plan de transformación, con un proyecto de desarrollo para la provincia", agregó.