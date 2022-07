River recibe a Gimnasia: horario y formaciones

¿A qué hora juegan River - Gimnasia y quiénes impartirán justicia?

El partido comenzará a las 21.30 de Argentina, en el estadio Monumental. El árbitro será Yael Falcón Pérez, que contará con la asistencia de Facundo Rodríguez y Gerardo Lencina. El cuarto será Fernando Echenique, mientras que Héctor Paletta estará en el VAR.

¿Cómo llega River?

El Millonario encara este partido con una racha negativa en la Liga: dos derrotas y un empate. No obstante, los de Gallardo lograron golear 3-0 a Barracas Central en la Copa Argentina hace sólo una semana.

Aunque su presente no sea el mejor, aún está sexto en la tabla anual, a sólo un punto del último puesto de Copa Libertadores, que actualmente está en manos de su rival: Gimnasia.

El Muñeco recuperará a Rodrigo Aliendro en este partido, que cumplió su fecha de suspensión en el encuentro ante Vélez. Además, Miguel Borja y Pablo Solari concentraron por primera vez con el equipo y podrían tener su debut con la Banda este jueves.

El DT tiene algunas dudas de cara a este partido. Dos de ellas están en la defensa, debido a que David Martínez está para volver y podría entrar por Javier Pinola. En tanto, Leandro González Pirez podría ir por Joni Maidana, si es que decidieran preservar al veterano defensor para no exigir su físico. La otra incógnita está en el mediocampo, ya que alguien debe salir con la vuelta de Rodrigo Aliendro. Y el entrenador debe decidir entre Bruno Zuculini y Esequiel Barco. ¿Jugará el ex Colón como cinco?

¿Cómo viene Gimnasia?

El Lobo llega con dos partidos consecutivos sin victorias (empate ante Colón y derrota ante Atlético Tucumán). Sin embargo, antes de esa seguidilla había conseguido tres triunfos al hilo, lo que los ubicó en los primeros puestos del campeonato. De hecho, el equipo de La Plata finalizó la fecha ocho en el quinto lugar, a sólo un punto de los líderes.

En la tabla anual, el equipo de Néstor Gorosito está tercero, en zona de clasificación a Libertadores. Aunque en caso de perder, el propio River lo superaría en esa clasificación.

Una baja sensible es la de Matías Melluso, que salió lesionado en el duelo ante el Sabalero y no estará presente en el Monumental. El resto, sería el mismo equipo que presentó el partido anterior, aunque todavía no está confirmado quién reemplazaría a su capitán.

Probables formaciones

River: Franco Armani; Milton Casco, Jonatan Maidana, Hector Martínez o Javier Pinola, Elías Gomez; Bruno Zuculini; Santiago Simón, Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz, Agustín Palavecino o Esequiel Barco; Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo

Gimnasia: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Germán Guiffrey, Oscar Piris; Brahian Alemán, Agustín Cardozo, Carlos Insaurralde, Ramón Sosa; Franco Soldano, Eric Ramírez. DT: Néstor Gorosito

Fuente: Olé