River cuenta con su primer refuerzo: llegó Nicolás Fonseca

River: qué dijo Fonseca al llegar

"Muy feliz, estoy cumpliendo un sueño. Vengo con muchas ganas y objetivos. Por fin llegó el momento", dijo el mediocampista que llega para fortalecer una zona en la que el equipo perdió a Nicolás de la Cruz y Enzo Pérez en una entrevista con TyC Sports en el aeropuerto.

Fonseca llega proveniente de Montevideo Wanderers y meses atrás contó parte de su charla con Martín Demichelis, que le expresó su deseo de contar con él para su equipo en un diálogo con Sport 890 de Uruguay. "Fuimos a pasear con mi padre (Daniel, exjugador de Napoli, Roma y Juventus entre otros) unos días a Argentina y me dijo que Enzo (Francescoli, mánager de River) me quería conocer. No entendía que estaba pasando, pero me puso muy feliz".