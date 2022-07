River cortó la mala racha y venció 1 a 0 a Gimnasia

El resultado favorable le permitió a River volver a ganar en el torneo local luego de tres partidos. En el medio había conseguido una contundente victoria ante Barracas Central, pero por Copa Argentina. El equipo de Marcelo Gallardo fue muy superior al plantel dirigido por Néstor "Pipo" Gorosito.

El encuentro fue arbitrado por el réferi Yael Falcón Pérez. River suma 12 puntos y quedó a 7 de los punteros, Argentinos Juniors y Atlético Tucumán, que acumulan 19. Por su parte, el "Lobo" platense tiene 15 y no pudo sumar de visitante para seguir escalando a las primeras posiciones.

El gol de River:

https://twitter.com/RiverPlate/status/1550291985805807621 La definición de Lucas Beltrán para abrir el marcador frente a Gimnasia pic.twitter.com/AdnNHjcHlJ — River Plate (@RiverPlate) July 22, 2022

No hubo conferencia de Marcelo Gallardo

El DT mantuvo la misma postura que los últimos tres partidos y decidió no asistir a la conferencia de prensa. En su lugar, estuvieron Bruno Zuculini y Agustín Palavecino, ambos titulares contra Gimnasia.

El motivo de la ausencia de Gallardo habría sido que estuvo en contacto con la prensa hace poco, precisamente, el martes, día de la presentación de los refuerzos.

"Lejos estamos de pensar que todo está terminado. No hay crisis acá, no la van a encontrar. El hincha de River no se deja llevar por cosas externas o internas que intentan desestabilizar. Lo que se construyó es más fuerte que un resultado", había manifestado el entrenador "Millonario" durante la semana.

"Mi proyección es ocuparme de este momento y son tres meses y medio para trabajar de cara a ese objetivo, la idea es pelear el campeonato y creo que podemos hacerlo y sino quedará el trabajo", había agregado.