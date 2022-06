River, Boca o Independiente: Aliendro define su futuro

La semana pasada fue cuando ofrecieron desde el entorno del jugador a Aliendro a River, y en el Millonario podrían entender esta posibilidad como una oportunidad de mercado sin una gran inversión para pensar en suplir la futura ausencia de Enzo Fernández, que en estos días podría tener novedades a partir de la presencia de emisarios del Benfica en la Argentina para negociar su transferencia.

Pero eso no es todo, en River saben que Aliendro prefiere jugar en el Millonario antes que Boca, y de hecho en el Xeneize son conscientes también de que el futbolista de Colón no llegará al plantel de Battaglia: el propio Patrón Bermúdez reconoció ayer que desde el lado del mediocampista les avisaron que no aceptaba la oferta de Boca. Ahora bien, lo que resta saber es que pasará con Independiente, donde aseguran tener un acuerdo de palabra con Aliendro y que en las próximas horas debería cristalizarse a partir de un pago del Rojo al jugador.

Domínguez, DT de Independiente, y el interés de River en Rodrigo Aliendro

"El cuadro de situación actual lo desconozco porque hace dos días que estoy encerrado pensando en este partido. No me llamaría la atención si el entrenador de River si fija en Aliendro, o el entrenador de Boca. No sé si es de los gustos de ellos, no me voy a empezar a meter y pensar si lo llamaron o no, nosotros tenemos que trabajar por y para Independiente, por nuestra creencia, y que los demás trabajen para sus clubes", afirmó Domínguez sobre el mediocampista de Colón que es pretendido por varios equipos.

Y agregó: "No me voy a poner a investigar si realmente lo llamó Gallardo o no, y si hablara con Rodrigo no le voy a preguntar: '¿Te llamó?'. Es tema de él y los otros clubes. Nosotros nos tenemos que preocupar, priorizar, focalizar y mejorar todo este tema, porque si seguimos de la misma forma y estamos parados en el mismo lugar, quiere decir que no estamos avanzando. Nosotros debemos avanzar".

Fuente: TyC Sports