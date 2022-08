Reynaldo Sietecase: "La verdad es intocable"

"Siempre me entusiasma venir a Paraná, pero para hablar de periodismo aún más. Hay una multiplicidad de crisis que involucran a la profesión y cualquier oportunidad donde se pueda debatir cómo estamos trabajando, la aprovecho", resaltó Sietecase en AHORA.

El periodista dijo luego: "Esta profesión se puede hacer bien. La grieta hizo que, en la pelea entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín, hubiera un conflicto donde la verdad dejó de ser importante. Sólo importa afectar al otro. Se puede tener dos miradas sobre algo, lo que no se puede es cambiarlo. El perjudicado es el oyente, el televidente, porque el producto periodístico se fue degradando. La verdad de los hechos es intocable, a pesar de la ideología".

"La confrontación es válida en la política, es parte de la democracia. Lo que no está bien es que se crea que el diálogo es concesión o rendición. Si no entendemos que hay que acordar cuatro o cinco temas, es difícil pensar un país a 10 años", señaló Sietecase sobre la actualidad del país. Acotó luego: "En vez de haber un sistema bipartidario, hay un sistema de bicoalición. Pero una coalición no puede ser un rejunte, porque pasa lo que pasa ahora en el Frente de Todos o lo que pasa en Juntos por el Cambio. Debe haber un acuerdo programático y contarlo a la población".