Repavimentan un nuevo tramo de Avenida Ejército en Paraná

“Avenida Ejército era como la cenicienta de las avenidas de Paraná y ahora se convertirá en una avenida no sólo de conexión, sino también de desarrollo. Le da sentido a irse a vivir a toda esta zona que es hermosa y desconocida de la ciudad", señaló el presidente municipal.

En ese sentido, agregó que en ese sector y luego de la obra, "miles de familias van a dejar de vivir en el patio trasero de la ciudad para pasar a vivir en una zona con un nuevo futuro” y remarcó: "Eso me pone feliz porque ratifica la vocación de servicio de nuestro gobierno y nos afirma en el camino de hacer obras que sean importantes para la vida de las personas; y hacerlas rápido y bien, lo cual no sería posible si no tuviéramos la cooperación de mucha gente que se esfuerza para esto”.

El proyecto incluye la vinculación de los hospitales De La Baxada, Militar y San Martín con rutas nacionales y provinciales. “Es una obra clave dentro de nuestro plan de movilidad, porque suma una nueva alternativa de conexión entre el sur y el centro de la ciudad, descomprimiendo arterias como Avenida Ramírez y De Las Américas. Son 10 o 15 minutos diarios que miles de paranaenses que van y vienen se van a ahorrar por día”, destacó Bahl.

Por otro lado, el Intendente indicó que la obra “está pensada para tener un gran impacto en el desarrollo económico de la zona. Las dársenas de estacionamiento, las nuevas luminarias, las veredas, el arbolado, los mejores servicios, van a hacer más atractiva Avenida Ejército para la construcción de edificios y la instalación de nuevos comercios y empresas”.

Obras para el Sur

“Avenida Ejército es una de las tantas obras con las que estamos llevando soluciones al Sur de Ciudad. Se suma al Centro Distribuidor Sur, a la pavimentación de calle Espejo, al Parque Lineal, a las plazas recuperadas, a los esfuerzos compartidos que llevan asfalto a vecinos que lo reclamaron por más de 30 años”, explicó Bahl.

En ese marco, el Intendente, quien estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento, resaltó:"No queremos más improvisaciones en la Ciudad Capital, porque a la falta de planificación después la sufrimos los paranaenses en nuestra vida diaria. Escuchando al vecino y con visión de futuro, construimos la Ciudad Capital”.

Detalles de la obra

La obra integral es financiada por Vialidad Nacional. En ese sentido, Bahl agradeció "al Gobierno nacional, al presidente Alberto Fernández, al titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, al jefe del distrito Entre Ríos de Vialidad, Daniel Koch, y también al Gobierno provincial y el gobernador Gustavo Bordet, por el acompañamiento para transformar a Paraná en la capital que nos merecemos".

El proyecto se desarrolla sobre avenida Ejército, desde Galán hasta Sarobe; y El Paracao, desde Ejército hacia Avenida de las Américas. Tiene un plazo de ejecución de 18 meses.

Los trabajos consisten en el ensanche de avenida Ejército, que pasará de 8 a 14 metros, con dos vías de ida y dos de regreso, más una completa para estacionar, ya que es una zona de comercios. Es un trabajo integral que incluye también luces Led, árboles y desagües pluviales.

Las tareas incluyen importantes obras hidráulicas, también desagües pluviales; la incorporación de 300 árboles, instalación de nueva iluminación LED, además de señalización vial, medidas de seguridad y tendido de servicios.