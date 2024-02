Registro Civil: relevan deudas por alrededor de $60 millones

Al respecto, el secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño, detalló: "Al momento de asumir como nuevas autoridades de la provincia hemos advertido estos déficits y desde ese momento nos hemos puesto a trabajar para resolver las demoras y los inconvenientes que esta falta de suministro ha provocado". En ese sentido, precisó: "Se está trabajando y de a poco el servicio se va restableciendo, pero también todo lo que refiere a contrataciones del Estado se tiene que enmarcar en determinada normativa, con lo cual estamos siguiendo esos procedimientos. Estamos tratando de agilizar todos los mecanismos para que esto se regularice y dar el servicio que se merecen los ciudadanos entrerrianos. El Estado está precisamente para servir a los ciudadanos y en estas cuestiones tan importantes, tan gravitantes como la del Registro Civil, estamos poniendo todo nuestro esmero".

El funcionario recalcó que también se está "trabajando en optimizar la tramitación" y en un proceso de despapelización: "El Poder Judicial, por ejemplo, se maneja con expedientes digitales y hay otras reparticiones que se han digitalizado. Nosotros deberíamos en todos los Registros, no solo en el Registro Civil, propender a una despapelización total, y de ese modo, agilizar los trámites para los ciudadanos".

A su turno, la directora del Registro Civil, Liliana Fugazza, explicó: "La contratación directa permite un monto que no cubre a toda la provincia", pero además al "proceso de licitación, que lleva tiempo, se suma una deuda del Registro, entre correo, proveedores, alquileres e internet, de alrededor de 60 millones de pesos". Y apuntó: "Al no pagarse todo el año pasado las deudas a proveedores, nos cortaron el suministro en noviembre. Ahora estamos viendo qué es lo que nos quieren cobrar, y si está bien o no. Mientras se evalúa esto, también estamos con el proceso de licitación que tiene que estar dentro de la normativa del Estado".

Fugazza dijo que también se registraron atrasos en respuestas a las solicitudes de tramitaciones por medio de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, y de tres años en trámites, adopciones e inscripciones: "Ahora estamos en 15 meses de atraso. En todas las oficinas hay problemas porque se están quedando sin internet, y no tienen papel ni tinta para imprimir, pero todo viene por el arrastre de esa deuda del año pasado".

En relación a los inmuebles de los Registros, la funcionaria dijo hay edificios con problemas estructurales que requieren tareas de refacción porque provocan deterioro del mobiliario y del espacio físico: "Las instalaciones eléctricas son precarias y existen problemas en las conexiones de internet. Hay muchas falencias en toda la provincia. Nos va a llevar mucho tiempo todo esto, pero creo que con el esfuerzo y el trabajo de todos, porque también estos logros de agilizar los trámites, se debe a los empleados del Registro".

Por último, el director Regional, Luciano Rotman, señaló que "en general la situación es similar en toda la provincia, salvo algunas excepciones", pero insistió en que se han encontrado con "distintas dificultades a las que estamos haciendo frente en estos pocos días que llevamos de gestión, tratando de revertir un poco esa inercia que en el Registro Civil se notaba cada vez que se asistía a realizar distintos trámites. Creemos que algunas cuestiones rápidamente vamos a lograr revertirlas, como es el caso de la morosidad en algunos trámites, y otras llevarán más tiempo como licitaciones y demás que sabemos llevan su tiempo".