Recuerdo una ballena que no vi

Nunca vi una ballena. Tengo nostalgia de cosas no vividas. Quizás a quienes les gusta entender la astrología se lo adjudicarían a que soy canceriana. Total y completamente: nací en julio, luna en cáncer, casa en cáncer. Y no sé qué más, una vez una chica me hizo carta astral y dijo eso y cosas que no recuerdo. Es lindo que te hablen de vos, siempre nos gusta escuchar que otrx nos analice desde donde pueda. Tengo ex alumnxs que se acuerdan de un cuento, otras de la ropa que usaba en las clases, otra de la vez que alguien asomó desde afuera y gritó qué buen culo mientras yo escribía, algunos se acuerdan que lloré el viernes que Matías faltó porque se había muerto su mamá y me enteré ahí en su aula y con su banco vacío, otros miran a mi hija mayor y me dicen pensar que ella se sentaba con vos en tu escritorio. Ahí es cuando yo vuelvo a ver pequeños gestos anticipatorios. Cuando mamá daba clases yo me cruzaba a esa misma escuela y, si veía la puerta abierta, entraba y me sentaba al lado de ella. Tengo también nostalgia de las cosas vividas.

*

Ayer leí un libro de Fabio Morábito que se llama “Delante de un prado una vaca”. Un poema dice:

Veo a mi padre asomado a la ventana

Sentado en el suelo del cuarto,

miro su espalda ancha. Camino apenas. Qué hermoso es un padre

cuando, asomado a una ventana,

su espalda se recorta para el hijo.

Le deja impreso su mejor recuerdo.

Padre que encara el mundo,

primera puerta que nos da la infancia,

primer atisbo de que no todo es perfecto.

Tengo nostalgia de haber mirado a mi padre de esa forma. Entonces revuelvo escenas y lo traigo más flaco y joven. Mi papá trabajaba en el banco de Entre Ríos, no se llamaba BERSA pero es ese mismo. Quedaba, aún queda, frente a la plaza San Martín en Viale, a dos cuadras de mi casa. Antes de salir cada mañana, papá siempre fue el primero en levantarse, me llevaba la mamadera a mi cama. Tomé la leche así hasta cerca de los quince años, después no tomé nunca más. Me gustaba saber que él venía a hacer algo por mí todos los días. Nunca le vi la cara porque estaba dormida.

Nota belen zavallo ballena.jpg

Una vez mi papá estuvo con un problema de salud y lo internaron, no hace tanto de esto. Cuando nos íbamos de la clínica mi hija volvió con cara de pícara y lo tapó entero con la sábana y dijo que en paz descanses y usó un tono exageradamente solemne. Mamá casi se muere, nosotras nos reímos. Papá es un hombre más sano de lo que parece y mamá al revés, ha tenido más problemas de salud serios de los que aparenta. Cuando hablo de ellos siempre siento que estoy sentada en el medio de un subibaja, uno de los dos tiene que estar en el extremo opuesto del otro.

*

Este sábado se casó una amiga que hace veinte años está junto con quien hoy ya es su marido y con quien tiene dos hijxs, todas mis amigas estaban juntas en la mesa. Yo participaba del festejo desde el grupo de whatsapp, estoy con este tema de los vómitos y la ansiedad de no poder hacer nada en espacios en los que me sienta que pueda descomponerme, de hecho esa noche me sentí mal a las diez y media y me alegré de no haberme esforzado por estar ahí. Sentí nostalgia de las mesas de quince en las que también estábamos todas montadas en vestidos y maquillajes, que nos reíamos y empezábamos a conocer el gusto del alcohol y el de los besos. Sentí la nostalgia de la energía puesta en esa parte de la vida y admití que ahora mi libido va hacia otros focos. Empujo una carrocería que alumbra de frente la cara de mi hija que inventa un lenguaje nuevo y me sienta a jugar con sus muñecos. Hay algo de recuerdo armándose. Ella no va a volver a tener dos años y yo no voy a volver a estar sola para ella en este tiempo. Es un estado del presente que ya evoca un pasado futuro. Una conjunción de tiempos que se hacen escena como el padre de Morábito asomado a la ventana. Igual soñé con mis amigas y con una ronda de baile en la que quise estar haciendo la coreografía de los temas nuestros “ma-yo-ne-sa, ella me baila como haciendo mayonesa”.

*

Nunca vi una ballena con mis padres apoyándome las manos en los hombros pero fuimos juntos a Misiones y nos acercamos a las barandas. Mi primer abismo fue dentro de una lanchita que te acercaba hasta la Garganta del diablo, Tavi subió conmigo. Estaban mis amigas porque era un viaje organizado por el colegio y algunos familiares completaron el colectivo como los míos y los padres de Lucía que siempre se enganchaban. Ahí probé la única sopa de mandioca que tomé en mi vida y que me pareció una delicia. Tengo vistos a mamá y papá abrazados con los pelos erizados por la humedad y los zapatos empolvados de rojo. Las ruinas de los Jesuitas y el relato del guía perdido entre cosas que nos íbamos diciendo con Flavito y los chicos.

*

Delante de mi mesa de escribir tengo una foto de mis abuelos. Son jóvenes y mi abuela Beli, la materna, es hermosa. El sábado Francisquita trepó mi silla y agarró la imagen, la foto está impresa en esos papeles sepia que atrás se sostienen en una cartulina con los bordes biselados. Ella la despegó justo antes de que pueda quitársela, fue la primera vez que vi el dorso escrito con la letra de la Beli, dice “A mi noviecito adorado, cariñosamente Adriana” y abajo la fecha 17/4/40.

Hace ochenta y dos años mi abuela estaba como estuvo siempre: enamorada de mi abuelo, un hombre con un carácter complicado. Si en la balanza de mis padres me paro en el centro y siempre los veo como a una pila entre el positivo y el negativo, a mis abuelos también pero soy condescendiente con ellos porque los romantizo y porque leo su época. Además necesito historias de amor en mi narrativa personal para contarme la vida y ponerle esa esperanza aún en el pasado.

*

Nunca vi una ballena. En Hernandarias mi papá pescaba en el muelle con los varones, Fernando mi hermano mayor nunca le tuvo asco a nada, entonces sacaba las tripas y las enhebrada en los anzuelos. Con Gastón lo rodeábamos como avispas. Fernando pecho de tambor siempre fue nuestro Tarzán. Cari seguirá siendo la alegría y la rapidez. Tavi la paz. Mamá y papá dos misterios que están juntos aunque todo en ellos los separe, incluso nosotrxs, sus cinco hijos con las imágenes que nos formamos que son todas distintas. Tampoco nunca remonté un barrilete y eso me deja estacionar los ojos en el parque cuando los retazos rojos vuelan sobre el río. Un día del niño miré por la ventana del comedor y vi que estaban dos hermanos huérfanos de madre con el papá solo. Uno de ellos corría pero el cometa no levantaba vuelo. Siempre que los recuerdo huelo el pollo al horno con manzanas asadas de mamá. Y escucho los cubiertos apoyándose en la mesa. Tengo nostalgia de esa primera tristeza de ver a los hijos sin madre para abrazar con más ganas todo lo que tengo.

