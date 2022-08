Racing: "Voy a ser campeón", afirmó Fernando Gago

Luego, agregó: "Entiendo al hincha y que queremos ganar. Yo quiero jugar bien y ganar. Hay un proyecto, una forma y yo estoy convencido de ello. Es muy difícil de lograr un buen equipo. Tenemos un objetivo que son once fechas y vamos a tratar de jugarlo como finales".

A su vez, el técnico de la Academia se refirió al cuestionamiento acerca de perder los partidos importantes: "Vamos 50 partidos en el año y perdimos seis. Entiendo el planteo que perdimos en situaciones importantes. Llegamos a eso trabajando, cambiando y mejorando situaciones"

Por otro lado, contó su visión acerca de la oferta que recibió Racing por Tomás Chancalay de parte del Al Wasl que dirige Antonio Pizzi: "La situación de Tomás la hablé personalmente con él. Hay un momento de la vida que hay decisiones personales del jugador que no se puede decir que no. Yo no puedo ser egoísta y decirle al chico que se quede. Es una buena oportunidad desde lo persona y económico".