Quién es la entrerriana que cantará este lunes en el programa de Marcelo Tinelli

En el marco de los festejos por sus 200 años, la Banda de Música General Francisco Ramírez de la Policía de Entre Ríos, subió videos en las redes que generaron gran repercusión. Incluso uno de ellos fue compartido por Marcelo Tinelli en su red social de Facebook.

tinelli policia.png

En marzo, Agustina visitó AHORA Litoral y nos deslumbró con su voz. En la previa de su aparición en "Canta conmigo ahora", que será orgullo para Entre Ríos, mirá el video de aquella presentación:

Embed

La nueva apuesta de Marcelo Tinelli

"Canta conmigo ahora", la versión argentina del formato televisivo de entretenimiento británico All together now, que comenzó a emitirse por la pantalla de El Trece (Nueve Litoral en la región) desde el lunes pasado con la conducción de Marcelo Tinelli. Si bien al big show le fue bien y cerró su primera semana al aire con unos 12,1 puntos, lo cierto es que no logró destronar a su competidora, La Voz Argentina, de Telefé.

El conductor buscó revalidar los votos de confianza del público que lo vio brillar desde los primeros años de Videomatch al demostrar una vez más su potencial para adaptarse a nuevos programas de cazatalentos.

En los mejores momentos de los ciclos de entretenimiento y humor de Showmatch emitidos por El trece, Marcelo Tinelli supo liderar el prime time como ningún otro presentador en la historia televisiva argentina. El 4 de mayo de 2009, condujo su programa más exitoso, el cual marcó 41.5 puntos de índice de audiencia —con picos de 46—. Se trató del estreno de la vigésima temporada, con el regreso del equipo de humoristas del antiguo Videomatch.