Calambres, sudores, sacudidas o pérdida de consciencia, hay tantas formas de definir lo qué siente una mujer al tener un orgasmo como mujeres que lo sienten. Es por eso que en el siguiente artículo de unCOMO queremos explicarte detalladamente cuáles son todas las sensaciones que tiene la mujer al tener un orgasmo.

Qué es un orgasmo

El orgasmo es el clímax, el punto de placer sexual máximo, la culminación de todos los roces, besos y caricias. No obstante, hay muchas mujeres que jamás lo han experimentado, ya sea por qué aún no han mantenido relaciones o, simplemente porqué no han llegado a ese punto. ¿Es posible haber experimentado un orgasmo y no saber si se ha llegado? Es por eso que a continuación te explicaremos qué siente una mujer cuando llega al orgasmo.

La realidad es que para las mujeres es más difícil llegar al orgasmo que para los hombres, de hecho, los estudios dicen que únicamente un 25% de las mujeres es capaz de conseguir un orgasmo mediante la penetración vaginal. Esto es algo paradójico, puesto que los órganos sexuales femeninos tienen más del doble de terminaciones nerviosas que los de los hombres.

Por lo general, los orgasmos femeninos duran entre 10 y 30 segundos, un tiempo durante el cual las paredes vaginales se van contrayendo, el cuerpo libera hormonas como la oxitocina, feniletilamina y dopamina, que se relacionan con la energía y la felicidad. El máximo responsable de estos orgasmos es el clítoris, un órgano con cerca de 8.000 terminaciones nerviosas que es considerado el centro del placer. Por otro lado, el cerebro también tiene una gran importancia como potenciador del placer. A continuación te explicamos qué siente la mujer al tener un orgasmo.

Cambios en el cuerpo durante el orgasmo

Cuando estamos a punto de llegar, durante y después del orgasmo, en el cuerpo de la mujer se producen una serie de cambios físicos. Estos son algunos de los más destacados:

-El clítoris se agranda y la vagina empieza a lubricarse.

-Sube la temperatura corporal.

-Aumenta el ritmo cardíaco.

-Aumenta la irrigación sanguínea, razón por la cual la mujer se sonroja.

-Los pechos se hinchan y se vuelven más duros.

-Después del orgasmo los músculos se destensan.

-La vagina se llena de sangre y las paredes se contraen.

-Las pupilas se dilatan.

Qué siente una mujer al tener un orgasmo

Aunque lo hayas experimentado, seguramente se te hace muy difícil explicar lo que se siente con un orgasmo. Cada mujer lo explicará a su manera, con sus propias sensaciones; esto es lo que siente una mujer al tener un orgasmo:

El éxtasis máximo

El orgasmo es una experiencia que nos lleva a sensaciones casi extrasensoriales. Es un placer máximo que nos hace alejarnos de todo lo que nos rodea. De hecho, se ha demostrado que zonas del cerebro como el hipocampo y la amígdala se apagan, haciendo que dejemos de sentir estímulos del mundo exterior y nos centremos únicamente en gozar del placer. Esta es la razón por la cuál las mujeres pierden el control sobre sí mismas y sobre el mundo que las rodea. Vergüenza, miedo o pudor desaparecen, y la mujer solo es capaz de gemir, gritar y disfrutar de su placer.

Felicidad

Cuando la mujer tiene un orgasmo su cerebro libera hormonas encargadas de la felicidad, del mismo modo, ayuda a liberar las tensiones, reducir el estrés, la depresión y la ansiedad. Es por eso que si después de una buena sesión se te queda una sonrisa de oreja a oreja, por que las hormonas están actuando sobre tu organismo.

Sensación de seguridad

Al llegar al orgasmo, el cuerpo de la mujer vive una auténtica explosión de hormonas. Una de las principales hormonas que se liberan y que mayor efecto tiene es la oxcitocina, popularmente conocida como hormona de la felicidad. Uno de los efectos de la oxcitocina en el cuerpo de la mujer es la sensación de seguridad, confianza y cariño, lo que las lleva a querer abrazar al otro y sentir su contacto.

Sueño

Cuando el orgasmo se desvanece también cae la presión sanguínea, razón por la cuál nos invade el cansancio y el sueño. El orgasmo es el mejor de los somníferos, no solo nos relaja los músculos y nos aporta tranquilidad, también nos induce ese estado de adormecimiento que mejoran y aceleran la rapidez del sueño.

Acaba los dolores

Las endorfinas, un producto que genera nuestro cuerpo de forma natural, tienen un efecto muy parecido al de la morfina. Es decir, que es capaz de aliviar el dolor, y no poco, las endorfinas son capaces de aliviar el dolor en un 70%. Así pues, no hace falta atiborrarse a fármacos y automedicarse, a veces, un buen orgasmo, sola o acompañada, puede ser la mejor y más natural forma de acabar con los dolores de cabeza.

Fuente: Mundo Deportivo