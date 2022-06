Qué pidió la defensa del misterioso indocumentado que dijo ser iraní

Leer más: Detenido con papeles falsos: "Estamos caminando en el aire"

La Justicia Federal investiga a este hombre que fue detenido en la terminal de ómnibus de Concepción del Uruguay cuando pretendía sacar un pasaje con el DNI de un joven de Santo Tomé, Corrientes, según se pudo establecer.

El caso del avión frenado en Ezeiza con 14 venezolanos y cinco iraníes con posibles vínculos con el terrorismo hace que un episodio como este encienda alarmas, aunque por el momento no se han encontrado vínculos entre uno y otro caso.

Al hombre intentaron indagarlo este lunes pero habla farsí (el idioma de Irán y algunas regiones de otros países, como Irak), pero el traductor que participó de la audiencia judicial no pudo seguir por un problema de agenda, señala La Nación. Además, el defensor oficial del hombre pidió que se lo sometiera a una pericia psicológica ante la sospecha de que sus facultades mentales están disminuidas, indicaron fuentes del caso a AHORA.

En principio, la audiencia seguirá este martes. Mientras tanto, trabaja para identificarlo una comisión de Gendarmería. Utilizan sus fotos, ficha dactilar y una base de datos antiterrorismo, indicaron fuentes del Ministerio de Seguridad.

Desde 2016 en la región

Cuando lo detuvieron, el hombre bajo investigación contó que es mochilero y que viene viajando por América Latina desde Venezuela, subiéndose a los camiones que acepten llevarlo. Dijo que tiene 28 años y que es hijo de Rivan Zera y Ramazh Keifi (cuando lo frenó la Policía en La Rioja y contó que era palestino había identificado con otros nombres a sus supuestos padres, relató un funcionario del Gobierno). “Al menos desde 2016 está en Sudamérica”, indicaron fuentes de la investigación.

Las autoridades de Migraciones no tienen registrada su entrada al país -según él, entró por el Norte, caminando- y cuando ingresaron su supuesto nombre en la base de datos que incluye a gente buscada por terrorismo no apareció ninguna coincidencia. Está pendiente el resultado de un estudio de huellas digitales y biométrico. A ciencia cierta, hoy no se sabe de donde es esta persona y por lo tanto, no hay donde deportarlo si así lo decidiera el estado argentino.

El caso es investigado por el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, y por la fiscal federal Josefina Minatta.

Aunque el fin de semana circularon versiones que relacionaron este episodio con la investigación del avión venezolano iraní sospechado de tener vínculos con el terrorismo internacional (el diputado de Pro Gerardo Milman sostuvo incluso en Twitter que el caso del iraquí o iraní había pasado a los tribunales de Lomas de Zamora y luego se rectificó), fuentes judiciales dijeron que son causas que por el momento no tienen relación alguna.