“Venía todo bárbaro hasta que terminaron así… ¡Qué desgracia, che! Ya les contaré”, escribió la influencer y bailarina en su historia, donde muestra a Francesca con un catéter recibiendo suero y con una toalla. “Mi bebé está bien, le están pasando suero”, agregó Cinthia Fernández.

Hija Cinthia Fernández.jpg La historia en Instagram que publicó Cinthia Fernández.

Cinthia había preparado una sorpresa para sus tres hijas, las gemelas Charis y Bella, y por supuesto, Francesca. El objetivo de la bailarina era compartir ese regalo con toda su comunidad en Instagram, pero lamentablemente no pudo ser así.

“Ustedes solo quieren ver la sorpresa que les di para este día ¿no? Van a tener que esperar a la noche. No van a poder creer su reacción. Mientras tanto…. Les deseo Feliz día a las nenas más alegres e increíbles que conozco. La razón de mi vida y las que me hacen ser una niña más también. Mis eternas bebés. A disfrutar esta vida, que mamita les corre las piedra”, fue el mensaje que horas antes había publicado Cinthia Fernández.

El grave problema que sufre Francesca la hija de Cinthia Fernández

Francesca va a cumplir en noviembre 8 años, pero cuando ella tenía cinco años, le descubrieron que tenía un problema de crecimiento, el cual le impedía crecer como lo debería hacer a su edad. La panelista había contado, en su momento, que era un tratamiento muy invasivo y costoso.

Para ese momento, la bailarina salía con Martín Baclini, quien fue el que se percató del tema y le sugirió llevar a Francesca a Rosario, con el mismo médico que vio a Lionel Messi. “El doctor me dijo que estaba por debajo de la media y que había que hacer un estudio que es bastante invasivo”, contó la panelista en una entrevista con Ángel de Brito que reprodujo el portal Los Andes.

Cinthia Fernández, emocionada hasta las lágrimas con este mensaje de su hija

"Es un tratamiento que cuesta mucho dinero. Martín me ofreció el dinero, fue lo primero que me dijo. Yo le dije que no lo podía pagar al médico y me dijo que me despreocupara, que él se hacía cargo y después veíamos cómo se lo trasladamos al padre y le avisé a Matías", comentó en ese momento Cinthia Fernández.