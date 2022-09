Qué es la Legionella, la enfermedad que causó un brote y genera preocupación

En Argentina, la Legionella es una enfermedad probablemente subdiagnosticada, debido a que la confirmación de un caso de legionelosis puede representar un desafío diagnóstico.

Desde el Ministerio de Salud avanzan en los estudios para determinar cuál es el germen infeccioso que derivó en un brote de neumonía bilateral, y que hasta el momento dejó como saldo cuatro muertes y once contagios. La Legionella, podría ser causante y por lo tanto se trata de establecer si aplica para este brote. Por ahora no hay nada confirmado, oficialmente. "Es una bacteria, descripta en 1976 en Filadelfia, que leva ese nombre porque fue aislada en una convención de la Legión Americana", relató el infectológo, Hugo Pizzi, en declaraciones a Ahora Litoral. En esa circunstancia, "murieron varios integrantes", agregó.

Debido a la situación actual de pandemia COVID-19, muchos lugares como hoteles, instalaciones de ocio, oficinas, spa, gimnasios, clínicas estéticas, y peluquerías han permanecido cerrados por varios meses. También muchas viviendas domiciliarias de veraneo.

El cierre temporal o el funcionamiento reducido en el uso normal del agua pueden favorecer el estancamiento de agua en un sistema de cañerías lo cual puede aumentar el riesgo de crecimiento y propagación de Legionella y otras bacterias asociadas a biofilm. Por tal razón se recomienda extremar medidas de higiene.

El agua estancada también puede provocar niveles bajos o indetectables de desinfectante, como el cloro. La bacteria Legionella crece mejor entre temperaturas de 20 ° C a 45 ° C, siendo la temperatura óptima de crecimiento 35 ° C – 40 ° C. Las altas temperaturas bactericidas deben ser superiores a 60 ° C. Se origina "por el agua, sistemas de aire acondicionado, etcétera" y provoca "fiebre, astenia y lo más grave es la neumonía bilateral. En Argentina esta subdiagnosticada, por no pensarla y por falta de medios", finalizó el especialista.

Legionella, la bacteria mortal

La situación en Tucumán

El ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz. explicó que "la noticia es que estamos ante una bacteria que no se tramite de persona a persona".

"En general, esta enfermedad produce una mortalidad del 10 o 20% y es mucho mayor cuando se trata de neumonías", indicó el médico y añadió que "la mayoría de las personas que están graves o fallecieron son mayores, con comorbilidades severas."

La causa del brote

Respecto a la causa del brote, el médico sostuvo que "la legionella no es una bacteria de fácil hallazgo, se necesita una técnica especial" y adelantó que entre el día de hoy y mañana un equipo de expertos realizará estudios para tener "la certeza en dónde está la bacteria".

"Tenemos que ver cuál es la fuente de contagio, si es el aire acondicionado o el agua", continuó Medina Ruiz e informó que desde el ministerio provincial le solicitaron "al sanatorio que no realice ninguna tarea de mantenimiento ni de higiene para poder preservar el lugar".

También, señaló que el Sanatorio Luz Médica de la capital tucumana donde se dio el nexo epidemiológico de todos los casos permanece cerrado y se comenzó una búsqueda para establecer la responsabilidad o no del establecimiento.

Sobre este punto, agregó que "no hay pacientes que no tengan relación con el sanatorio y con el mes de agosto".

"Hoy tenemos un poco más de certeza, esta enfermedad tiene la característica que se autolimita, diferente al Covid, que no sabemos cuándo termina", continuó.

Asimismo, indicó que "ya está instalado un tratamiento específico" y que "todos los pacientes comprometidos están bajo vigilancia estricta".

El ministerio pidió que quienes tengan síntomas compatibles como fiebre, dolor de cuerpo y de cabeza, tos o falta de aire, se comuniquen inmediatamente con el sistema provincial de Salud.

Con este nuevo reporte, se registran nueve pacientes que están en su casa en seguimiento médico ambulatorio; cuatro internados, de los cuales dos están con asistencia respiratoria mecánica en estado grave, y seis fallecidos, agregó Medina Ruiz.

En tanto, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, tenía previsto mantener esta mañana una reunión virtual con integrantes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, especialistas en la bacteria legionella, que es la causante de los casos de neumonía bilateral en Tucumán.