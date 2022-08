"Una señora de una familia de Buenos Aires estaba con ataques de pánico y vino a despejarse. Cuando le pidieron que se retire, de muy mala manera, ella se descompensó y le dio un ataque de pánico acá. Por suerte nuestro enfermero la atendió enseguida. Si Pueblo Belgrano quiere ser una ciudad turística, tiene que capacitar a su personal", afirmó Almeida.

El dueño del complejo termal dijo ser "el único responsable" de la clausura. "Pueblo Belgrano obró bien. Yo estaba en falta. Me faltan los planos. El municipio me dio plazos y prórrogas, que se vencieron y, con la situación del país, la verdad es que no disponía de los recursos para la presentación de los planos, que son más de tres millones de pesos", comentó.

Clausuraron las termas de Gualeguaychú: nota con Daniel Almeida, propietario

Más de 30 fuentes laborales afectadas

Almeida indicó que "de manera directa, más de 30 familias dependen del complejo termal" y contó que una de las empleadas del lugar "se fue llorando" luego de conocerse la noticia de la clausura, que fue llevada adelante este martes por orden del Juzgado de Faltas de Pueblo General Belgrano.

"De acá depende Pueblo Belgrano: la carnicería, el supermercado, hasta la farmacia que se puso hace poco; el complejo no nace como complejo termal, sino turístico y, cuando se hicieron los primeros bungalows, hace más de 30 años, Pueblo Belgrano no existía como municipio", aseveró.

El dueño quiere vender el complejo

Almeida se mostró conmovido y dijo que no quiere continuar al frente del completo Termas del Gualeguaychú. "Se las ofrecí al municipio local. Les dije que si ellos querían comprar, yo iba a vender. Si el municipio no quiere comprar, alguno que tenga unos billetes en el bolsillo que me llame. Creo que Pueblo Belgrano no merece mi esfuerzo", concluyó.