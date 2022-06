Producción sin gasoil: "La situación es de incertidumbre"

"La situación es de incertidumbre, no está garantizado uno de los insumos básicos de la producción. Si bien no estamos en el pleno de la cosecha, tenemos problemas para trasladar y para la futura siembra. El alcance es importante. No es el único insumo que falta, también hay ausencia de neumáticos", indicó Guía. Y agregó: "Esto es por la faltante de dólares. Ahí es donde debemos concientizar, manifestar y visibilizar los problemas de nuestro sector, que es el que genera los dólares y después no los tiene cuando los precisa. Y sobre todo hacer visible el problema en el interior en el país".

"La mayoría de los productores se abastece de estaciones, cooperativas o distribuidores agro. En abril tuvimos este problema", apuntó el ruralista.

Guía finalizó señalando que analizan en el sector medidas para visibilizar el conflicto, aunque sin cortes de ruta. Asimismo, confirmó que no están definidas las fechas.