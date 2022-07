Procesan al supuesto irání detenido en ER: irá a la UP4

Más allá de que el delito que se le imputa es menor, el magistrado considera que el sujeto puede representar un problema para la seguridad nacional, motivo por el cual tomó la determinación de encarcelarlo en la Unidad Penal N° 4, informó 03342.

El muchacho fue aprehendido cuando intentaba comprar un pasaje de colectivo con un DNI que no era el suyo. Al ser indagado por las autoridades, no pudo dar precisiones. Por ello, quedó alojado en la Comisaría 1°. A las 72 horas, y luego de que el sospechoso se negara a declarar, Seró indicó, en contacto con el Nueve, que no había ninguna información certera respecto de la nacionalidad ni la identidad del detenido. "Estamos pedaleando en el aire", manifestó en aquel momento. Dos días después, sí pudo establecer comunicación con el muchacho, en una indagatoria que duró alrededor de tres horas, de la cual no se ventiló información oficial.

La Justicia, a través de Julieta Elizalde, solicitó información a la Embajada de Irán. Pese a la gravedad del hecho, la sede diplomática no se expidió al respecto.

Acorde a lo consignado por Infobae, dos oficiales de la Dirección de Inteligencia de Gendarmería, el comandante Juan Rizutto y el sargento Ariel Vallejos, tomaron los datos biométricos (huellas, iris y fotos del rostro) de Asán Azad -así se hace llamar el arrestado- tras su detención. Utilizaron equipamiento con tecnología estadounidense para iniciar el cotejo de información con bases de datos internacionales. El primer resultado rápido fue que no aparecían datos filiatorios del detenido.