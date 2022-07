Prisión perpetua para para cuatro militares en causa por "Vuelos de la Muerte"

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín condenó este lunes a prisión perpetua a cuatro acusados de perpetrar “vuelos de la muerte” que partían desde Campo de Mayo durante la última dictadura militar. La condena recayó sobre el ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros; el ex comandante del batallón Luis del Valle Arce; su segundo, Delsis Ángel Malacalza, y el ex oficial de operaciones de esa dependencia, Eduardo María Lance.