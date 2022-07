¿Por qué Juanjo dejó su celular en la "ranchada"?

"Los pescadores dejan el celular en la 'ranchada' porque ellos están maniobrando con la malla arriba de la canoa y están en movimiento, por lo que suelen perderlos o se les mojan. Si lo pierden, pierden una herramienta de comunicación. Por eso, lo que hacen es dejarlo en la 'ranchada', recorren y después vuelven. Lo hacen porque los celulares se les pierden o se les mojan. Ellos lo hacen así", comentó al Nueve Jésica Escobue, integrante de la Comisión Vecinal.

El pedido de la familia de Juanjo

Jésica explicó que "cada vez se hace más difícil sostener la tranquilidad, cada vez es más agobiante e insostenible el dolor de no saber qué es lo que está pasando", ya que los operativos de búsqueda no han arrojado resultados positivos. En ese marco, los familiares del joven piden a la población y los medios de comunicación que eviten las especulaciones e hipótesis inconducentes, que solo agregan más dolor a la familia y los vecinos de Puerto Sánchez.

"Estamos tratando de pedir, por favor, que si necesitan saber algo sobre el caso, se dirijan directamente conmigo o con familiares y no en otros ámbitos, porque se dan versiones que no son y se dan otras cuestiones que no corresponden o son información falsa. Es muy difícil para la familia tener que aclarar cada vez que esto sucede. Se sienten desgastados en el ámbito emocional. Es tan duro estar pasando por esto, tratar de encontrar a su hijo y no saber nada y encima tener que aclarar supuestos", aclaró Jésica.