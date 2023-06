Wado De Pedro recibió el apoyo de los bancarios

Además de Palazzo, también estuvo presente la secretaria general Seccional Buenos Aires de la Asociación Bancaria, Alejandra Estoup.

"Cuando algunos dicen que a la juventud le cuesta participar, acá vi un gremio repleto de jóvenes de todas las provincias, que siguen soñando con una Argentina que funcione, con educación, con trabajo, con salarios dignos", señaló el funcionario nacional, que suena como posible postulante a la Presidencia en las Elecciones 2023.

Y agregó: "Vine a escuchar a un plenario de juventud. Me llevo opiniones, ideas, críticas. Lo mejor de un dirigente, de un militante, es representar al pueblo y no hay forma si no convivimos y participamos de los espacios de la militancia".

Al ser consultado sobre la interna del Frente de Todos, el postulante manifestó: "De la discusión de las candidaturas no voy a decir nada".

El referente de La Cámpora también cuestionó a la oposición y afirmó que "cuando uno analiza la frase de (Javier) Milei, (Mauricio) Macri y Patricia Bullrich de que hay que ajustar y si hay que matar, hay que matar, eso ya no sería guante blanco, sino rojo, manchado de sangre".