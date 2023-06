Voto joven: qué opinan los jóvenes en Federal

Consultado un hombre sobre su voto, expresó: "La verdad que no sé qué contestar. No me comprometo y no sé cómo vienen las cosas. En las elecciones provinciales quizá está más clara, pero a nivel nacional la veo enredada". Respecto de su pedido a los políticos, sostuvo: "Que se preocupen un poco más por el pueblo, que mejore la situación económica con la inflación que nos está matando de a poquito a todos".