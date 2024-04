Video: el insólito momento que vivió el diputado Rodrigo de Loredo mientras daba una entrevista

La escena trascendió por un video que se viralizó en redes y que filmó en el lugar una colega con su celular: "Che, da el quórum para el presupuesto, sorete", se oye, mientras se ve gritar a un colectivero desde la mismísima unidad de transporte que esperaba el semáforo.

El hecho ocurrió luego de que el radical se movilizara en la Marcha Federal Universitaria pero decidiera no bajar al recinto a discutir el presupuesto para universidades. De Loredo explicó que no dió quórum porque fue una sesión "convocada de esta manera por el kirchnerismo tenía por objetivo politizar una marcha que excedió cualquier bandería política".

