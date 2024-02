Victoria Villarruel retiró un busto de Kirchner del Senado

Victoria Villarruel

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas Para continuar, suscribite a Ahora. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión. SUSCRIBITE









La vicepresidenta Victoria Villarruel ordenó retirar un busto del expresidente Néstor Kirchner de la Cámara de Senadores: "No fue senador, no fue Vicepresidente y yo no soy su viuda", indicó la dirigente libertaria en contacto con los medios. Dijo luego que irá al bloque de Unión por la Patria.

Qué dijo Victoria Villarruel sobre su decisión Luego de la sesión preparatoria del Senado, donde se eligieron a las autoridades del órgano parlamentario, la referente de La Libertad Avanza (LLA) explicó los motivos que llevaron a quitar el homenaje a Néstor Kirchner: "Fue orden mía porque Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda, entonces se le envía a quienes integran el bloque de Unión por la Patria (UP) para que puedan tenerlo con ellos, pero no hace falta que esté en un lugar de privilegio obstaculizando, cambiando o discriminando a otros espacios que no tienen aquí a sus representantes o a sus expresidentes".

El accionar de la vicepresidenta también provocó un cruce en el cierre de la sesión, cuando el senador de Unión por la Patria José Mayans consultó por la ausencia del busto. "Está en el archivo el busto, les avisamos precedentemente que se lo iba a sacar. Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios. Simplemente por esa razón", explicó Villarruel ante los senadores. Mayans, en representación de su espacio, acotó: "Lo derrocamos a Perón, hacemos desaparecer a Unzué y con eso hacemos desaparecer la figura de Perón. Hacemos desaparecer la imagen de Evita y así la hacemos desaparecer de la historia argentina. Es vergonzoso".

Compartí la nota: