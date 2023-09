Valija de Antonini Wilson: condenaron a Uberti y absolvieron a Julio De Vido y Ricardo Echegaray

El Tribunal Oral en lo Penal Económico número uno condenó hoy al ex titular del organismo de control de las concesiones viales OCCOVI Claudio Uberti a cuatro años y medio de prisión por el intento de contrabando de unos 800 mil dólares del venezolano Guido Antonini Wilson.

Por otra parte, el tribunal absolvió al ex ministro de Planificación Julio De Vido y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. La absolución de este último era previsible ya que el fiscal Marcelo Aguero Vera no había formulado acusación por falta de pruebas.