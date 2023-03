"Uno de los problemas que tiene el peronismo hoy es que no tiene candidato"

Contra el FMI, otra vez - Agenda #AHORA 7KC - Tendencias A qué darle bola #04

Para el periodista y analista esto se debe a que “uno de los problemas que tiene el peronismo es que no tiene candidato. Al no ser Cristina Fernández, al no destrabarse la situación con Alberto, que quiere ser candidato”. “A todo esto -agrega- (y esto no es favor Alberto) ¿por qué no va a haber PASO en el Frente de Todos? La verdad es que la última experiencia que tuvo al Frente de Todo fue Cristina designando a dedo Alberto Fernández, y bueno, ahí están los resultados con el bolonqui en la gestión que tienen. ¿Por qué no van una paso?”, se pregunta.

Y agrega: “¿Y si va el presidente cuál es el problema? Sino que vaya otro dirigente, que le gane. No se entiende bien porque esta especie de retahíla permanente de que no puede ser candidato".